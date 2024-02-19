19 февраля 2024

Депздрав ХМАО раскрыл количество родов после ЭКО в 2023 году

Депздрав ХМАО: за 2023 год в результате ЭКО в Югре родилось более 500 детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Благодаря ЭКО в Югре на свет появилось более 500 детей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год зарегистрировано 527 детей, появившихся на свет благодаря методу экстракорпорального оплодотворения (оплодотворение яйцеклетки вне организма женщины, — прим. редакции). Всего за прошедший год в регионе было проведено почти 2 тысячи таких процедур. Статистику агентству URA.RU предоставили в департаменте здравоохранения Югры.

«За период 2023 года жительницам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры проведено 1 939 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), зарегистрировано 495 родов, родилось 527 детей», — сообщили в пресс-службе депздрава ХМАО. Уточняется, что югорчанки с диагнозом бесплодие могут пройти процедуру ЭКО бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования.

За направлением на ЭКО, женщина должна обратиться к акушеру-гинекологу по месту прикрепления, пройти необходимое обследование и, при подтверждении диагноза и отсутствия противопоказаний, пройти врачебную комиссию. При этом пациентка имеет право выбрать медицинскую организацию как на территории ХМАО, так и за его пределами.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Сургутском Центре охраны материнства и детства в 2023 году в результате неонатального скрининга у 11 новорожденных выявили редкие заболевания. Всего в группе риска оказались 544 ребенка из 18 тысяч обследованных.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за 2023 год зарегистрировано 527 детей, появившихся на свет благодаря методу экстракорпорального оплодотворения (оплодотворение яйцеклетки вне организма женщины, — прим. редакции). Всего за прошедший год в регионе было проведено почти 2 тысячи таких процедур. Статистику агентству URA.RU предоставили в департаменте здравоохранения Югры. «За период 2023 года жительницам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры проведено 1 939 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), зарегистрировано 495 родов, родилось 527 детей», — сообщили в пресс-службе депздрава ХМАО. Уточняется, что югорчанки с диагнозом бесплодие могут пройти процедуру ЭКО бесплатно за счет средств обязательного медицинского страхования. За направлением на ЭКО, женщина должна обратиться к акушеру-гинекологу по месту прикрепления, пройти необходимое обследование и, при подтверждении диагноза и отсутствия противопоказаний, пройти врачебную комиссию. При этом пациентка имеет право выбрать медицинскую организацию как на территории ХМАО, так и за его пределами. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Сургутском Центре охраны материнства и детства в 2023 году в результате неонатального скрининга у 11 новорожденных выявили редкие заболевания. Всего в группе риска оказались 544 ребенка из 18 тысяч обследованных.
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