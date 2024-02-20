Мишустин рассказал о цифровизации медицинских услуг

Мишустин: россияне смогут оформить цифровой полис ОМС

20 февраля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Цифровизация медицинских услуг обеспечит эффективное сопровождение пациентов, заявил Михаил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство РФ активно развивает систему управления медицинской помощью, вводя электронные процедуры записи и выдачи справок. Также была предоставлена возможность оформления цифрового полиса обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. «В электронный вид переводятся процедуры записи и выдача справок. Появилась возможность оформить цифровой полис ОМС», — передает слова Мишустина telegram-канал правительства. Он добавил, что на портале госуслуг каждый желающий может получить 11 видов медицинских документов в своем личном кабинете. В то же время, сохраняется возможность получения документов в бумажном виде. В 2023 году более 39 миллионов граждан воспользовались сервисом планирования визита к специалисту и просмотра медицинской карты. Внедрение телемедицинских консультаций помогло около 2,5 миллионам человек получить необходимую помощь на амбулаторном уровне, избегая походов в клинику. Михаил Мишустин подчеркнул важность дальнейшего внедрения инноваций в сфере здравоохранения, чтобы обеспечить эффективное сопровождение пациентов на всех этапах лечения.

Правительство РФ активно развивает систему управления медицинской помощью, вводя электронные процедуры записи и выдачи справок. Также была предоставлена возможность оформления цифрового полиса обязательного медицинского страхования. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. «В электронный вид переводятся процедуры записи и выдача справок. Появилась возможность оформить цифровой полис ОМС», — передает слова Мишустина telegram-канал правительства. Он добавил, что на портале госуслуг каждый желающий может получить 11 видов медицинских документов в своем личном кабинете. В то же время, сохраняется возможность получения документов в бумажном виде. В 2023 году более 39 миллионов граждан воспользовались сервисом планирования визита к специалисту и просмотра медицинской карты. Внедрение телемедицинских консультаций помогло около 2,5 миллионам человек получить необходимую помощь на амбулаторном уровне, избегая походов в клинику. Михаил Мишустин подчеркнул важность дальнейшего внедрения инноваций в сфере здравоохранения, чтобы обеспечить эффективное сопровождение пациентов на всех этапах лечения.