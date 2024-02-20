20 февраля 2024

В День защитника Отечества «Кристалл» покажет пермякам бесплатное кино

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Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь, кинотеатр кристалл
Показ пройдет в кинотеатре «Кристалл» Фото:

В Перми в честь Дня защитника Отечества бесплатно покажут фильм «Отряд Таганок». Спецсеанс пройдет 23 февраля в «Кристалле», сообщает Пермская синематека.

«23 февраля бесплатно покажем фильм „Отряд Таганок“. Показ приурочен ко Дню защитника Отечества», — говорится на странице синематеки в соцсети «ВКонтакте».

Фильм «Отряд Таганок» снят по повести Мустая Карима «Таганок». Он рассказывает о четырех деревенских мальчишках, которые решили заселить далекое горное озеро рыбой, чтобы спасти гору Кирамет. Для этого они отправляются в нелегкий путь.

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В Перми в честь Дня защитника Отечества бесплатно покажут фильм «Отряд Таганок». Спецсеанс пройдет 23 февраля в «Кристалле», сообщает Пермская синематека. «23 февраля бесплатно покажем фильм „Отряд Таганок“. Показ приурочен ко Дню защитника Отечества», — говорится на странице синематеки в соцсети «ВКонтакте». Фильм «Отряд Таганок» снят по повести Мустая Карима «Таганок». Он рассказывает о четырех деревенских мальчишках, которые решили заселить далекое горное озеро рыбой, чтобы спасти гору Кирамет. Для этого они отправляются в нелегкий путь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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