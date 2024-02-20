В День защитника Отечества «Кристалл» покажет пермякам бесплатное кино

21 февраля 2024 в 11:14 Размер текста - 17 +

Показ пройдет в кинотеатре «Кристалл» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в честь Дня защитника Отечества бесплатно покажут фильм «Отряд Таганок». Спецсеанс пройдет 23 февраля в «Кристалле», сообщает Пермская синематека. «23 февраля бесплатно покажем фильм „Отряд Таганок“. Показ приурочен ко Дню защитника Отечества», — говорится на странице синематеки в соцсети «ВКонтакте». Фильм «Отряд Таганок» снят по повести Мустая Карима «Таганок». Он рассказывает о четырех деревенских мальчишках, которые решили заселить далекое горное озеро рыбой, чтобы спасти гору Кирамет. Для этого они отправляются в нелегкий путь.

В Перми в честь Дня защитника Отечества бесплатно покажут фильм «Отряд Таганок». Спецсеанс пройдет 23 февраля в «Кристалле», сообщает Пермская синематека. «23 февраля бесплатно покажем фильм „Отряд Таганок“. Показ приурочен ко Дню защитника Отечества», — говорится на странице синематеки в соцсети «ВКонтакте». Фильм «Отряд Таганок» снят по повести Мустая Карима «Таганок». Он рассказывает о четырех деревенских мальчишках, которые решили заселить далекое горное озеро рыбой, чтобы спасти гору Кирамет. Для этого они отправляются в нелегкий путь.