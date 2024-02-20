В День защитника Отечества «Кристалл» покажет пермякам бесплатное кино

Показ пройдет в кинотеатре «Кристалл»
В Перми в честь Дня защитника Отечества бесплатно покажут фильм «Отряд Таганок». Спецсеанс пройдет 23 февраля в «Кристалле», сообщает Пермская синематека.
«23 февраля бесплатно покажем фильм „Отряд Таганок“. Показ приурочен ко Дню защитника Отечества», — говорится на странице синематеки в соцсети «ВКонтакте».
Фильм «Отряд Таганок» снят по повести Мустая Карима «Таганок». Он рассказывает о четырех деревенских мальчишках, которые решили заселить далекое горное озеро рыбой, чтобы спасти гору Кирамет. Для этого они отправляются в нелегкий путь.
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