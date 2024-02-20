Главный федеральный инспектор Пушкин объявил благодарность работникам военкомата. Фото, видео

21 февраля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

ГФИ Пушкин приехал поздравить сотрудников военкомата с 23 Февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трое сотрудников отдела призыва военного комиссариата Курганской области получили благодарственные грамоты за многолетнюю успешную работу. Их накануне праздника Дня защитника Отечества вручил в военкомате главный федеральный инспектор Артем Пушкин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на торжественном мероприятии. «В преддверии 23 Февраля я посчитал правильным приехать сюда, поздравить ваш сплоченный коллектив. Я считаю, что наше государство крепнет и укрепляется, потому что каждый профессионально делает свое дело на своем рабочем месте. Я знаю, что женщины, которые здесь присутствуют, всю свою сознательную жизнь посвятили этой работы — хотел бы вручить благодарственные письма трем представителям вашего коллектива», — сообщил инспектор. Письма получили три сотрудницы облвоенкомата — Нина Мельникова, Татьяна Морозова и Галина Баева. Чиновник отметил, что роль женщина в военкомате очень важна. Молодые люди, который уходят на службу, нуждаются в женской доброте и мягкости перед отправкой в новую жизнь. Поэтому сотрудницы, посвятившие всю сознательную жизнь работе с призывниками, заслуживают благодарности за свой вклад в защиту Отечества. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского военкомата за год вызвали около 7000 человек призывного возраста. В армию были направлены около 2000 человек. Негодными по состоянию здоровья были признаны 100 человек. Главный федеральный инспектор Артем Пушкин вручил накануне 23 Февраля благодарность сотруднице военкомата Галине Баевой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Татьяна Морозова из облвоенкомата получила благодарственное письмо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудница курганского военкомата Нина Мельникова получила грамоту от федерального инспектора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трое сотрудников отдела призыва военного комиссариата Курганской области получили благодарственные грамоты за многолетнюю успешную работу. Их накануне праздника Дня защитника Отечества вручил в военкомате главный федеральный инспектор Артем Пушкин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на торжественном мероприятии. «В преддверии 23 Февраля я посчитал правильным приехать сюда, поздравить ваш сплоченный коллектив. Я считаю, что наше государство крепнет и укрепляется, потому что каждый профессионально делает свое дело на своем рабочем месте. Я знаю, что женщины, которые здесь присутствуют, всю свою сознательную жизнь посвятили этой работы — хотел бы вручить благодарственные письма трем представителям вашего коллектива», — сообщил инспектор. Письма получили три сотрудницы облвоенкомата — Нина Мельникова, Татьяна Морозова и Галина Баева. Чиновник отметил, что роль женщина в военкомате очень важна. Молодые люди, который уходят на службу, нуждаются в женской доброте и мягкости перед отправкой в новую жизнь. Поэтому сотрудницы, посвятившие всю сознательную жизнь работе с призывниками, заслуживают благодарности за свой вклад в защиту Отечества. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского военкомата за год вызвали около 7000 человек призывного возраста. В армию были направлены около 2000 человек. Негодными по состоянию здоровья были признаны 100 человек.