20 февраля 2024

Главный федеральный инспектор Пушкин объявил благодарность работникам военкомата. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение грамот сотрудникам призывкомиссии в военкомате. Курган
ГФИ Пушкин приехал поздравить сотрудников военкомата с 23 Февраля Фото:

Трое сотрудников отдела призыва военного комиссариата Курганской области получили благодарственные грамоты за многолетнюю успешную работу. Их накануне праздника Дня защитника Отечества вручил в военкомате главный федеральный инспектор Артем Пушкин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на торжественном мероприятии.

«В преддверии 23 Февраля я посчитал правильным приехать сюда, поздравить ваш сплоченный коллектив. Я считаю, что наше государство крепнет и укрепляется, потому что каждый профессионально делает свое дело на своем рабочем месте. Я знаю, что женщины, которые здесь присутствуют, всю свою сознательную жизнь посвятили этой работы — хотел бы вручить благодарственные письма трем представителям вашего коллектива», — сообщил инспектор. Письма получили три сотрудницы облвоенкомата — Нина Мельникова, Татьяна Морозова и Галина Баева.

Чиновник отметил, что роль женщина в военкомате очень важна. Молодые люди, который уходят на службу, нуждаются в женской доброте и мягкости перед отправкой в новую жизнь. Поэтому сотрудницы, посвятившие всю сознательную жизнь работе с призывниками, заслуживают благодарности за свой вклад в защиту Отечества.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского военкомата за год вызвали около 7000 человек призывного возраста. В армию были направлены около 2000 человек. Негодными по состоянию здоровья были признаны 100 человек.

Вручение грамот сотрудникам призывкомиссии в военкомате. Курган
Главный федеральный инспектор Артем Пушкин вручил накануне 23 Февраля благодарность сотруднице военкомата Галине Баевой
Фото:
Вручение грамот сотрудникам призывкомиссии в военкомате. Курган
Татьяна Морозова из облвоенкомата получила благодарственное письмо
Фото:
Вручение грамот сотрудникам призывкомиссии в военкомате. Курган
Сотрудница курганского военкомата Нина Мельникова получила грамоту от федерального инспектора
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Трое сотрудников отдела призыва военного комиссариата Курганской области получили благодарственные грамоты за многолетнюю успешную работу. Их накануне праздника Дня защитника Отечества вручил в военкомате главный федеральный инспектор Артем Пушкин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на торжественном мероприятии. «В преддверии 23 Февраля я посчитал правильным приехать сюда, поздравить ваш сплоченный коллектив. Я считаю, что наше государство крепнет и укрепляется, потому что каждый профессионально делает свое дело на своем рабочем месте. Я знаю, что женщины, которые здесь присутствуют, всю свою сознательную жизнь посвятили этой работы — хотел бы вручить благодарственные письма трем представителям вашего коллектива», — сообщил инспектор. Письма получили три сотрудницы облвоенкомата — Нина Мельникова, Татьяна Морозова и Галина Баева. Чиновник отметил, что роль женщина в военкомате очень важна. Молодые люди, который уходят на службу, нуждаются в женской доброте и мягкости перед отправкой в новую жизнь. Поэтому сотрудницы, посвятившие всю сознательную жизнь работе с призывниками, заслуживают благодарности за свой вклад в защиту Отечества. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского военкомата за год вызвали около 7000 человек призывного возраста. В армию были направлены около 2000 человек. Негодными по состоянию здоровья были признаны 100 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...