Трое сотрудников отдела призыва военного комиссариата Курганской области получили благодарственные грамоты за многолетнюю успешную работу. Их накануне праздника Дня защитника Отечества вручил в военкомате главный федеральный инспектор Артем Пушкин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на торжественном мероприятии.
«В преддверии 23 Февраля я посчитал правильным приехать сюда, поздравить ваш сплоченный коллектив. Я считаю, что наше государство крепнет и укрепляется, потому что каждый профессионально делает свое дело на своем рабочем месте. Я знаю, что женщины, которые здесь присутствуют, всю свою сознательную жизнь посвятили этой работы — хотел бы вручить благодарственные письма трем представителям вашего коллектива», — сообщил инспектор. Письма получили три сотрудницы облвоенкомата — Нина Мельникова, Татьяна Морозова и Галина Баева.
Чиновник отметил, что роль женщина в военкомате очень важна. Молодые люди, который уходят на службу, нуждаются в женской доброте и мягкости перед отправкой в новую жизнь. Поэтому сотрудницы, посвятившие всю сознательную жизнь работе с призывниками, заслуживают благодарности за свой вклад в защиту Отечества.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского военкомата за год вызвали около 7000 человек призывного возраста. В армию были направлены около 2000 человек. Негодными по состоянию здоровья были признаны 100 человек.
Главный федеральный инспектор Артем Пушкин вручил накануне 23 Февраля благодарность сотруднице военкомата Галине Баевой
Трое сотрудников отдела призыва военного комиссариата Курганской области получили благодарственные грамоты за многолетнюю успешную работу. Их накануне праздника Дня защитника Отечества вручил в военкомате главный федеральный инспектор Артем Пушкин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на торжественном мероприятии. «В преддверии 23 Февраля я посчитал правильным приехать сюда, поздравить ваш сплоченный коллектив. Я считаю, что наше государство крепнет и укрепляется, потому что каждый профессионально делает свое дело на своем рабочем месте. Я знаю, что женщины, которые здесь присутствуют, всю свою сознательную жизнь посвятили этой работы — хотел бы вручить благодарственные письма трем представителям вашего коллектива», — сообщил инспектор. Письма получили три сотрудницы облвоенкомата — Нина Мельникова, Татьяна Морозова и Галина Баева. Чиновник отметил, что роль женщина в военкомате очень важна. Молодые люди, который уходят на службу, нуждаются в женской доброте и мягкости перед отправкой в новую жизнь. Поэтому сотрудницы, посвятившие всю сознательную жизнь работе с призывниками, заслуживают благодарности за свой вклад в защиту Отечества. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники курганского военкомата за год вызвали около 7000 человек призывного возраста. В армию были направлены около 2000 человек. Негодными по состоянию здоровья были признаны 100 человек.