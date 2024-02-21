Пакет будет официально одобрен ЕС 24 февраля
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Послы Евросоюза договорились о 13-м пакете санкций против России. Об этом говорится в аккаунте «Председательство Бельгии в совете ЕС» в соцсети X.
«Этот пакет является одним из самых широких, одобренных ЕС. Он будет официально одобрен 24 февраля», — сказано в посте.
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