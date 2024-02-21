Послы Евросоюза договорились о 13-м пакете санкций против России

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Флаг Евросоюза. Москва, флаг евросоюза, европа
Пакет будет официально одобрен ЕС 24 февраля Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Послы Евросоюза договорились о 13-м пакете санкций против России. Об этом говорится в аккаунте «Председательство Бельгии в совете ЕС» в соцсети X.

«Этот пакет является одним из самых широких, одобренных ЕС. Он будет официально одобрен 24 февраля», — сказано в посте.

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Послы Евросоюза договорились о 13-м пакете санкций против России. Об этом говорится в аккаунте «Председательство Бельгии в совете ЕС» в соцсети X. «Этот пакет является одним из самых широких, одобренных ЕС. Он будет официально одобрен 24 февраля», — сказано в посте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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