Исследование: 90% европейцев верят в победу России над Украиной

21 февраля 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Лишь 10% европейцев верят в победу Украины над Россией Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По новому исследованию, проведенному компаниями Datapraxis и YouGov для европейского совета по международным отношениям, 90% европейцев верят в победу России над Украиной в текущем конфликте. В то время как только 10% выразили уверенность в успехе Киева. Исследование, на которое ссылается агентство РИА Новости, охватившее жителей 12 европейских стран, показало, что 20% респондентов верят в победу России, а 37% предсказывают заключение соглашения между сторонами конфликта. Только небольшая часть жителей Греции, Венгрии и Италии (2%, 4% и 5% соответственно) верят в успех Украины. По поводу вмешательства Европы, 41% опрошенных считают, что Евросоюз должен поддерживать усилия Киева в мирных переговорах с Россией, в то время как 31% выражают поддержку военной помощи Украине. Исследование проводилось среди более чем 17 тысяч респондентов в период с 2 по 19 января.

По новому исследованию, проведенному компаниями Datapraxis и YouGov для европейского совета по международным отношениям, 90% европейцев верят в победу России над Украиной в текущем конфликте. В то время как только 10% выразили уверенность в успехе Киева. Исследование, на которое ссылается агентство РИА Новости, охватившее жителей 12 европейских стран, показало, что 20% респондентов верят в победу России, а 37% предсказывают заключение соглашения между сторонами конфликта. Только небольшая часть жителей Греции, Венгрии и Италии (2%, 4% и 5% соответственно) верят в успех Украины. По поводу вмешательства Европы, 41% опрошенных считают, что Евросоюз должен поддерживать усилия Киева в мирных переговорах с Россией, в то время как 31% выражают поддержку военной помощи Украине. Исследование проводилось среди более чем 17 тысяч респондентов в период с 2 по 19 января.