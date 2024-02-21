Исследование: 90% европейцев верят в победу России над Украиной

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Лишь 10% европейцев верят в победу Украины над Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По новому исследованию, проведенному компаниями Datapraxis и YouGov для европейского совета по международным отношениям, 90% европейцев верят в победу России над Украиной в текущем конфликте. В то время как только 10% выразили уверенность в успехе Киева.

Исследование, на которое ссылается агентство РИА Новости, охватившее жителей 12 европейских стран, показало, что 20% респондентов верят в победу России, а 37% предсказывают заключение соглашения между сторонами конфликта. Только небольшая часть жителей Греции, Венгрии и Италии (2%, 4% и 5% соответственно) верят в успех Украины.

По поводу вмешательства Европы, 41% опрошенных считают, что Евросоюз должен поддерживать усилия Киева в мирных переговорах с Россией, в то время как 31% выражают поддержку военной помощи Украине. Исследование проводилось среди более чем 17 тысяч респондентов в период с 2 по 19 января.

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По новому исследованию, проведенному компаниями Datapraxis и YouGov для европейского совета по международным отношениям, 90% европейцев верят в победу России над Украиной в текущем конфликте. В то время как только 10% выразили уверенность в успехе Киева. Исследование, на которое ссылается агентство РИА Новости, охватившее жителей 12 европейских стран, показало, что 20% респондентов верят в победу России, а 37% предсказывают заключение соглашения между сторонами конфликта. Только небольшая часть жителей Греции, Венгрии и Италии (2%, 4% и 5% соответственно) верят в успех Украины. По поводу вмешательства Европы, 41% опрошенных считают, что Евросоюз должен поддерживать усилия Киева в мирных переговорах с Россией, в то время как 31% выражают поддержку военной помощи Украине. Исследование проводилось среди более чем 17 тысяч респондентов в период с 2 по 19 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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