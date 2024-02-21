21 февраля 2024

Мэрия Сургута раскрыла сроки поставки партии новых автобусов в город

Автобусы, поставку которых задержали, доставят в Сургут в конце марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, автобус
Автобусы доставят в Сургут в конце марта Фото:

Дизельных автобусы, которые автотранспортное предприятие Сургута СПОПАТ взяло в лизинг, поступят в распоряжение города в конце марта. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации Сургута.

«Изначально автобусы в Сургут должны были поступить в конце февраля. Произошли задержки, но это не вина Администрации города. <…> Внедрено несколько государственных и региональных программ по обновлению парка общественного транспорта. Мощности всех заводов, работающих в автобусной отрасли, не хватало, производства не справлялись с потоком заказов», — процитировали в публикации директора департамента по реализации региональных программ «Группы ГАЗ» Дмитрия Юдина.

Поэтому поставщикам пришлось скорректировать сроки предоставления транспорта. Новый дедлайн поставки назначен на конец марта. В первую очередь СПОПАТ планирует заменить самые устаревшие автобусы, которые курсируют по городским маршрутам. Это техника 2006—2007 годов выпуска. Срок эксплуатации нового транспорта — 7 лет, а гарантийный срок — 12 месяцев.

Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте задерживается поставка первой партии автобусов для автотранспортного предприятия СПОПАТ. Транспорт должен был поступить в распоряжение города еще в декабре 2023 года.

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Дизельных автобусы, которые автотранспортное предприятие Сургута СПОПАТ взяло в лизинг, поступят в распоряжение города в конце марта. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации Сургута. «Изначально автобусы в Сургут должны были поступить в конце февраля. Произошли задержки, но это не вина Администрации города. <…> Внедрено несколько государственных и региональных программ по обновлению парка общественного транспорта. Мощности всех заводов, работающих в автобусной отрасли, не хватало, производства не справлялись с потоком заказов», — процитировали в публикации директора департамента по реализации региональных программ «Группы ГАЗ» Дмитрия Юдина. Поэтому поставщикам пришлось скорректировать сроки предоставления транспорта. Новый дедлайн поставки назначен на конец марта. В первую очередь СПОПАТ планирует заменить самые устаревшие автобусы, которые курсируют по городским маршрутам. Это техника 2006—2007 годов выпуска. Срок эксплуатации нового транспорта — 7 лет, а гарантийный срок — 12 месяцев. Ранее URA.RU писало о том, что в Сургуте задерживается поставка первой партии автобусов для автотранспортного предприятия СПОПАТ. Транспорт должен был поступить в распоряжение города еще в декабре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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