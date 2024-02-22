Спикер облдумы Дмитрий Фролов помог приобрести машину для курганских военнослужащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов совместно с депутатом Олегом Поповым и местным предпринимателем приобрели автомобиль «Нива» для участника СВО. Об этом сообщается в группе парламента.

«В преддверии Дня защитника Отечества Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов встретился с участником СВО. При поддержке депутата Олега Попова и предпринимателя Юрия Ветцеля для военнослужащих был приобретен автомобиль „Нива“,который им был необходим для выполнения задач, передвижения по бездорожью и перевозки груза», — говорится в сообщении.

Спикер Дмитрий Фролов поздравил участников СВО с наступающим Днем защитника Отечества и выразил огромную благодарность за честную службу, мужество и героизм. Также парламентарий вручил благодарственное письмо курганской облдумы за помощь военнослужащим.

Ранее URA.RU писало, что курганская инспекция труда передала внедорожник «Нива» в зону СВО. Также сообщалось, что курганцы купили «Газель» для доставки гуманитарных грузов на фронт. Ее приобрели для проекта «Добрая земля», руководителем которого является участник спецоперации Александр Пылков.

Председатель облдумы Дмитрий Фролов и депутат Олег Попов встретились с участником СВО Фото: группа «Курганская областная Дума» в соцсети «ВКонтакте»