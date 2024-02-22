Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов совместно с депутатом Олегом Поповым и местным предпринимателем приобрели автомобиль «Нива» для участника СВО. Об этом сообщается в группе парламента.
«В преддверии Дня защитника Отечества Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов встретился с участником СВО. При поддержке депутата Олега Попова и предпринимателя Юрия Ветцеля для военнослужащих был приобретен автомобиль „Нива“,который им был необходим для выполнения задач, передвижения по бездорожью и перевозки груза», — говорится в сообщении.
Спикер Дмитрий Фролов поздравил участников СВО с наступающим Днем защитника Отечества и выразил огромную благодарность за честную службу, мужество и героизм. Также парламентарий вручил благодарственное письмо курганской облдумы за помощь военнослужащим.
Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов совместно с депутатом Олегом Поповым и местным предпринимателем приобрели автомобиль «Нива» для участника СВО. Об этом сообщается в группе парламента. «В преддверии Дня защитника Отечества Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов встретился с участником СВО. При поддержке депутата Олега Попова и предпринимателя Юрия Ветцеля для военнослужащих был приобретен автомобиль „Нива“,который им был необходим для выполнения задач, передвижения по бездорожью и перевозки груза», — говорится в сообщении. Спикер Дмитрий Фролов поздравил участников СВО с наступающим Днем защитника Отечества и выразил огромную благодарность за честную службу, мужество и героизм. Также парламентарий вручил благодарственное письмо курганской облдумы за помощь военнослужащим. Ранее URA.RU писало, что курганская инспекция труда передала внедорожник «Нива» в зону СВО. Также сообщалось, что курганцы купили «Газель» для доставки гуманитарных грузов на фронт. Ее приобрели для проекта «Добрая земля», руководителем которого является участник спецоперации Александр Пылков.