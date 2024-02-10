Курганцы купили «Газель» для доставки гуманитарных грузов на фронт

11 февраля 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Курганцы готовятся к отправке гуманитарного груза на фронт Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Курганской области собрали средства на покупку грузовика «Газель», чтобы доставлять на нем необходимую помощь на передовую. Об этом URA.RU рассказал участник спецоперации, казак Александр Пылков. «Участие в сборе средств на покупку автомобиля для доставки гуманитарных грузов на фронт принимали прихожане Богоявленского и Покровского храмов в Кургане, казаки, дети, горожане из СНТ „Чайка 5“. Большинство благотворителей пожелали остаться неизвестными. Машина уже куплена», — сообщил Пылков. Одним из первых в сборе денег на грузовик принял участие житель Москвы, а прихожанин Богоявленского храма даже продал свой автомобиль, чтобы помочь благому делу, подчеркнул Пылков. Пылков добавил, что средства на приобретение «Газели» поступили от православной ярмарки и от благотворительного концерта Вячеслава Федорова — Богатырева. По его словам, благодаря единению многих людей, их великодушию и поддержке, проект стал реальностью. Ранее Александру Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве. Пылков ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года. Он проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей».

Жители Курганской области собрали средства на покупку грузовика «Газель», чтобы доставлять на нем необходимую помощь на передовую. Об этом URA.RU рассказал участник спецоперации, казак Александр Пылков. «Участие в сборе средств на покупку автомобиля для доставки гуманитарных грузов на фронт принимали прихожане Богоявленского и Покровского храмов в Кургане, казаки, дети, горожане из СНТ „Чайка 5“. Большинство благотворителей пожелали остаться неизвестными. Машина уже куплена», — сообщил Пылков. Одним из первых в сборе денег на грузовик принял участие житель Москвы, а прихожанин Богоявленского храма даже продал свой автомобиль, чтобы помочь благому делу, подчеркнул Пылков. Пылков добавил, что средства на приобретение «Газели» поступили от православной ярмарки и от благотворительного концерта Вячеслава Федорова — Богатырева. По его словам, благодаря единению многих людей, их великодушию и поддержке, проект стал реальностью. Ранее Александру Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве. Пылков ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года. Он проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей».