Трудовая инспекция Кургана передала «Ниву» в зону СВО (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники курганского отделения госинспекции труда решили передать служебный внедорожник для нужд военнослужащих в зоне СВО. Об этом информирует сайт регионального ведомства.

«Сотрудники Государственной инспекции труда в Курганской области передали в районы, где проводится специальная военная операция, автомобиль „Нива-2131“» — сообщили в инспекции. Полноприводную машину передадут военным через курганского отделение Народного фронта в рамках распоряжения правительства о передаче неиспользованной техники в проект общественной организации.

В трудовой инспекции отметили, что списанный автомобиль находится в исправном состоянии. Передаваемая машина прошла техосмотр, отметили в инспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти отправили в зону военных действий четыре автомобиля УАЗ. Чиновники заявили в своих соцсетях, что машины для военных нагружены «всем необходимым».