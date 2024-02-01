Сотрудники курганского отделения госинспекции труда решили передать служебный внедорожник для нужд военнослужащих в зоне СВО. Об этом информирует сайт регионального ведомства.
«Сотрудники Государственной инспекции труда в Курганской области передали в районы, где проводится специальная военная операция, автомобиль „Нива-2131“» — сообщили в инспекции. Полноприводную машину передадут военным через курганского отделение Народного фронта в рамках распоряжения правительства о передаче неиспользованной техники в проект общественной организации.
В трудовой инспекции отметили, что списанный автомобиль находится в исправном состоянии. Передаваемая машина прошла техосмотр, отметили в инспекции.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти отправили в зону военных действий четыре автомобиля УАЗ. Чиновники заявили в своих соцсетях, что машины для военных нагружены «всем необходимым».
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