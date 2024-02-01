Курганская инспекция труда передала внедорожник в зону СВО. Фото

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Отправка мобилизованных. Тюмень , нива
Трудовая инспекция Кургана передала «Ниву» в зону СВО (архивное фото) Фото:

Сотрудники курганского отделения госинспекции труда решили передать служебный внедорожник для нужд военнослужащих в зоне СВО. Об этом информирует сайт регионального ведомства.

«Сотрудники Государственной инспекции труда в Курганской области передали в районы, где проводится специальная военная операция, автомобиль „Нива-2131“» — сообщили в инспекции. Полноприводную машину передадут военным через курганского отделение Народного фронта в рамках распоряжения правительства о передаче неиспользованной техники в проект общественной организации.

В трудовой инспекции отметили, что списанный автомобиль находится в исправном состоянии. Передаваемая машина прошла техосмотр, отметили в инспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти отправили в зону военных действий четыре автомобиля УАЗ. Чиновники заявили в своих соцсетях, что машины для военных нагружены «всем необходимым».

Курганская инспекция труда отправила служебный внедорожник в зону СВО
Курганская инспекция труда отправила служебный внедорожник в зону СВО

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Сотрудники курганского отделения госинспекции труда решили передать служебный внедорожник для нужд военнослужащих в зоне СВО. Об этом информирует сайт регионального ведомства. «Сотрудники Государственной инспекции труда в Курганской области передали в районы, где проводится специальная военная операция, автомобиль „Нива-2131“» — сообщили в инспекции. Полноприводную машину передадут военным через курганского отделение Народного фронта в рамках распоряжения правительства о передаче неиспользованной техники в проект общественной организации. В трудовой инспекции отметили, что списанный автомобиль находится в исправном состоянии. Передаваемая машина прошла техосмотр, отметили в инспекции. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти отправили в зону военных действий четыре автомобиля УАЗ. Чиновники заявили в своих соцсетях, что машины для военных нагружены «всем необходимым».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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