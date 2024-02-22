В мире Европа В ЕС раскрыли содержание 13-го пакета санкций на годовщину СВО МИД Ирландии: новый пакет санкций ЕС против РФ призван бороться с беспилотниками 22 февраля 2024 в 23:31 Размер текста - 17 + 200 новых пунктов санкций направлены на ограничение доступа к компонентам БПЛА Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет содержать пункты, направленные на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотников. Об этом заявили в МИД Ирландии. «Ирландия приветствует согласование 13-го пакета санкций против РФ. Этот пакет сосредоточится на ограничении доступа России к компонентам БПЛА», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X. В преддверии второй годовщины начала спецоперации на Украине Евросоюз согласовал новый 13-й пакет санкций против России. По данным ЕС, документ вступит в силу 24 февраля и будет самым обширным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что 13-й пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом санкций с помощью третьих стран. Новый 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет содержать пункты, направленные на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотников. Об этом заявили в МИД Ирландии. «Ирландия приветствует согласование 13-го пакета санкций против РФ. Этот пакет сосредоточится на ограничении доступа России к компонентам БПЛА», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X. В преддверии второй годовщины начала спецоперации на Украине Евросоюз согласовал новый 13-й пакет санкций против России. По данным ЕС, документ вступит в силу 24 февраля и будет самым обширным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что 13-й пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом санкций с помощью третьих стран. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям