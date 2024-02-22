В ЕС раскрыли содержание 13-го пакета санкций на годовщину СВО

МИД Ирландии: новый пакет санкций ЕС против РФ призван бороться с беспилотниками
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200 новых пунктов санкций направлены на ограничение доступа к компонентам БПЛА Фото:
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Новый 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет содержать пункты, направленные на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотников. Об этом заявили в МИД Ирландии.

«Ирландия приветствует согласование 13-го пакета санкций против РФ. Этот пакет сосредоточится на ограничении доступа России к компонентам БПЛА», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X.

В преддверии второй годовщины начала спецоперации на Украине Евросоюз согласовал новый 13-й пакет санкций против России. По данным ЕС, документ вступит в силу 24 февраля и будет самым обширным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что 13-й пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом санкций с помощью третьих стран.

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Новый 13-й пакет санкций Евросоюза против России будет содержать пункты, направленные на снижение доступа РФ к компонентам для производства беспилотников. Об этом заявили в МИД Ирландии. «Ирландия приветствует согласование 13-го пакета санкций против РФ. Этот пакет сосредоточится на ограничении доступа России к компонентам БПЛА», — говорится в сообщении ведомства в соцсети X. В преддверии второй годовщины начала спецоперации на Украине Евросоюз согласовал новый 13-й пакет санкций против России. По данным ЕС, документ вступит в силу 24 февраля и будет самым обширным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечает, что 13-й пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом санкций с помощью третьих стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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