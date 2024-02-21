Евросовет согласовал 13-й пакет санкций против РФ: что о нем известно

Председательство Бельгии в совете ЕС: 13-й пакет санкций одобрят 24 февраля

22 февраля 2024 в 04:56 Размер текста - 17 +

ЕС утвердит 13-й пакет санкций против России 24 февраля Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В преддверии второй годовщины начала спецоперации на Украине Евросоюз согласовал новый 13-й пакет санкций против России. Документ вступит в силу 24 февраля и будет самым обширным по словам ЕС. URA.RU расскажет, что может войти новый пакет ограничений. На что направлен новый санкционный пакет Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 февраля заявила, что новый 13-й пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом санкций с помощью третьих стран. ЕС отслеживает, через какие государства Россия обходит санкции, ведет с ними жесткие разговоры и накладывает санкции на их компании. Расширение санкционного списка физических и юридических лиц В новый пакет санкций будет включено 193 юридических и физических лица, большая часть которого связана с российским военно-промышленным комплексом. Им будет запрещено ездить в ЕС или вести там бизнес, передает агентство Reuters. Уточняется, что новых мер против секторов экономики не будет. Ограничение на доступ России к беспилотникам МИД ФРГ Анналена Бербок заявила накануне, что 13-й пакет санкций может затронуть сферу поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Урсула фон дер Ляйен также сообщала, что с помощью новых ограничений планируется ограничить доступ России к дронам. По информации Reuters, в список было добавлено 27 компаний, большая часть из которых российские, а также две фирмы из Китая и одна из Гонконга. После утверждения пакета европейские компании не смогут продавать им товары двойного назначения. Поддержка Венгрией 13-го пакета санкций Венгрия была единственной страной, выступившей против первоначальной редакции нового санкционного пакета. После переговоров все пункты, влиявшие на их экономику, были исключены. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать новые санкции. США намерены ввести новые санкции против РФ Власти США рассматривают возможность введения новых санкций против России. Причиной этому стала смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Также Вашингтон продолжает согласование нового пакета помощи Украине, который до сих пор не одобрен Конгрессом. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В преддверии второй годовщины начала спецоперации на Украине Евросоюз согласовал новый 13-й пакет санкций против России. Документ вступит в силу 24 февраля и будет самым обширным по словам ЕС. URA.RU расскажет, что может войти новый пакет ограничений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 февраля заявила, что новый 13-й пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом санкций с помощью третьих стран. ЕС отслеживает, через какие государства Россия обходит санкции, ведет с ними жесткие разговоры и накладывает санкции на их компании. В новый пакет санкций будет включено 193 юридических и физических лица, большая часть которого связана с российским военно-промышленным комплексом. Им будет запрещено ездить в ЕС или вести там бизнес, передает агентство Reuters. Уточняется, что новых мер против секторов экономики не будет. МИД ФРГ Анналена Бербок заявила накануне, что 13-й пакет санкций может затронуть сферу поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Урсула фон дер Ляйен также сообщала, что с помощью новых ограничений планируется ограничить доступ России к дронам. По информации Reuters, в список было добавлено 27 компаний, большая часть из которых российские, а также две фирмы из Китая и одна из Гонконга. После утверждения пакета европейские компании не смогут продавать им товары двойного назначения. Венгрия была единственной страной, выступившей против первоначальной редакции нового санкционного пакета. После переговоров все пункты, влиявшие на их экономику, были исключены. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать новые санкции. Власти США рассматривают возможность введения новых санкций против России. Причиной этому стала смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Также Вашингтон продолжает согласование нового пакета помощи Украине, который до сих пор не одобрен Конгрессом. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов