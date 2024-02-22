Капремонт УДС «Молот» в Перми будет стоить госказне более 100 млн рублей

Правительство Пермского края планирует выделить субсидию в размере 111,9 млн рублей на капитальный ремонт УДС «Молот». В пояснительной записке к проекту закона о внесении изменений в бюджет региона на 2024 год и плановый период до 2026-го указано, что средства передадут ООО «Молот», которое управляет спортивным дворцом.
«Субсидию выделят в виде вклада в имущество компании „Молот“. Капремонт связан с выполнением требований законодательства о пожарной безопасности. На исполнение требуется 185,9 млн рублей», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на законопроект. Сейчас у организации имеется лишь 74 млн рублей.
В конце 2021 года УДС в собственность выкупила «Корпорация развития Пермского края». Через год объект передали под управление специально учрежденной для этого структуре ООО «Молот».
На данный момент универсальный дворец спорта — это крупнейшая спортивная арена Прикамья. «Молот» является тренировочной и игровой базой для хоккейной команды с одноименным названием и баскетбольного клуба «Парма».
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