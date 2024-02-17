ХК «Молот» из Перми впервые выиграл чемпионат ВХЛ, одолев дома «Южный Урал»

18 февраля 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Пермяки завершили разгромной победой очередную домашнюю игру Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский «Молот» впервые в своей истории завершил регулярное первенство на первом месте, обыграв «Южный Урал» из Орска на домашней арене. Эта информация опубликована на сайте клуба «Пермяки стали победителями регулярного чемпионата, одержав победу на орским „Южным Уралом“. Матч завершился со счетом 6:2. „Молот“ впервые в своей истории взял Кубок Шелкового Пути», — написано на портале клуба. Впереди «Молот» ждут игры в формате плей-офф. Пермяки сразятся с хоккеистами «Норильска» или красноярского «Сокола» в зависимости от исхода поединков указанных команд.

Пермский «Молот» впервые в своей истории завершил регулярное первенство на первом месте, обыграв «Южный Урал» из Орска на домашней арене. Эта информация опубликована на сайте клуба «Пермяки стали победителями регулярного чемпионата, одержав победу на орским „Южным Уралом“. Матч завершился со счетом 6:2. „Молот“ впервые в своей истории взял Кубок Шелкового Пути», — написано на портале клуба. Впереди «Молот» ждут игры в формате плей-офф. Пермяки сразятся с хоккеистами «Норильска» или красноярского «Сокола» в зависимости от исхода поединков указанных команд.