17 февраля 2024
16 февраля 2024

ХК «Молот» из Перми впервые выиграл чемпионат ВХЛ, одолев дома «Южный Урал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейный матч Молот (Пермь) - Сокол (Красноярск). УДС Молот. Пермь , хк молот, команда молот
Пермяки завершили разгромной победой очередную домашнюю игру Фото:

Пермский «Молот» впервые в своей истории завершил регулярное первенство на первом месте, обыграв «Южный Урал» из Орска на домашней арене. Эта информация опубликована на сайте клуба

«Пермяки стали победителями регулярного чемпионата, одержав победу на орским „Южным Уралом“. Матч завершился со счетом 6:2. „Молот“ впервые в своей истории взял Кубок Шелкового Пути», — написано на портале клуба.

Впереди «Молот» ждут игры в формате плей-офф. Пермяки сразятся с хоккеистами «Норильска» или красноярского «Сокола» в зависимости от исхода поединков указанных команд.

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Пермский «Молот» впервые в своей истории завершил регулярное первенство на первом месте, обыграв «Южный Урал» из Орска на домашней арене. Эта информация опубликована на сайте клуба «Пермяки стали победителями регулярного чемпионата, одержав победу на орским „Южным Уралом“. Матч завершился со счетом 6:2. „Молот“ впервые в своей истории взял Кубок Шелкового Пути», — написано на портале клуба. Впереди «Молот» ждут игры в формате плей-офф. Пермяки сразятся с хоккеистами «Норильска» или красноярского «Сокола» в зависимости от исхода поединков указанных команд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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