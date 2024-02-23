ВСУ атаковали беспилотником Тульскую область

24 февраля 2024 в 01:51 Размер текста - 17 +

В результате происшествия пострадавших нет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником Тульскую область. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности. «23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства. Дрон сбили в 23:15 по московскому времени. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. В министерстве региональной безопасности отметили, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником Тульскую область. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности. «23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства. Дрон сбили в 23:15 по московскому времени. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. В министерстве региональной безопасности отметили, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.