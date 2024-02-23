В результате происшествия пострадавших нет
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником Тульскую область. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности.
«23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», —
На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. В министерстве региональной безопасности отметили, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.
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