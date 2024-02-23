23 февраля 2024

ВСУ атаковали беспилотником Тульскую область

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Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
В результате происшествия пострадавших нет Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником Тульскую область. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности.

«23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства. Дрон сбили в 23:15 по московскому времени.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. В министерстве региональной безопасности отметили, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником Тульскую область. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности. «23 февраля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — говорится в заявлении на официальном сайте ведомства. Дрон сбили в 23:15 по московскому времени. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. В министерстве региональной безопасности отметили, что в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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