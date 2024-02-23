23 февраля 2024

Трамвай протаранил легковушку в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, трамвай
Из-за ДТП с трамваем движение по дороге затруднено Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло ДТП. Там трамвай врезался в легковушку. Об этом сообщили очевидцы.

«На проспекте Космонавтов напротив гипермаркета „Лента“ произошло ДТП с участием трамвая. Движение на данном участке дороги затруднено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.

Обновлено в 15:09

«Пострадавших нет. Экипаж на месте, помогают оформить ДТП», — сказали в ведомстве.

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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло ДТП. Там трамвай врезался в легковушку. Об этом сообщили очевидцы. «На проспекте Космонавтов напротив гипермаркета „Лента“ произошло ДТП с участием трамвая. Движение на данном участке дороги затруднено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Обновлено в 15:09 «Пострадавших нет. Экипаж на месте, помогают оформить ДТП», — сказали в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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