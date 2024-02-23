Трамвай протаранил легковушку в Екатеринбурге. Видео

24 февраля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Из-за ДТП с трамваем движение по дороге затруднено Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло ДТП. Там трамвай врезался в легковушку. Об этом сообщили очевидцы. «На проспекте Космонавтов напротив гипермаркета „Лента“ произошло ДТП с участием трамвая. Движение на данном участке дороги затруднено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Обновлено в 15:09 «Пострадавших нет. Экипаж на месте, помогают оформить ДТП», — сказали в ведомстве.

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло ДТП. Там трамвай врезался в легковушку. Об этом сообщили очевидцы. «На проспекте Космонавтов напротив гипермаркета „Лента“ произошло ДТП с участием трамвая. Движение на данном участке дороги затруднено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается. Обновлено в 15:09 «Пострадавших нет. Экипаж на месте, помогают оформить ДТП», — сказали в ведомстве.