Из-за ДТП с трамваем движение по дороге затруднено
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло ДТП. Там трамвай врезался в легковушку. Об этом сообщили очевидцы.
«На проспекте Космонавтов напротив гипермаркета „Лента“ произошло ДТП с участием трамвая. Движение на данном участке дороги затруднено», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД Екатеринбурга. Ответ ожидается.
Обновлено в 15:09
«Пострадавших нет. Экипаж на месте, помогают оформить ДТП», — сказали в ведомстве.
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