24 февраля 2024
23 февраля 2024

Депутат думы ХМАО ликвидировал фирму, занимающуюся разведочным бурением

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяная буровая. Ноябрьск, трубы, буровая, нефть, добыча нефти, нефтяная вышка
В ХМАО ликвидировали буровое предприятие «Северо-Нергинское» Фото:

Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк ликвидировал фирму «Северо-Нергинское», которая занималась разведочным бурением. По данным системы СБИС, наследником организации стала другая нефтяная компания чиновника — ООО « Югранефтеразведка».

«ООО „Северо-Нергинское“ ликвидировано. Наследник — ООО „Югранефтеразведка“, учредитель и руководитель — Михаил Сердюк», — указано в системе, которая консолидирует информацию из официальных источников.

Предприятие существовало два года, оно было образовано в 2022 году. Сердюк вошел в состав учредителей в феврале 2023 года. По данным финансовых отчетов ФНС предприятие было убыточным. По телефонам владельца URA.RU дозвониться не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ликвидировали нефтяную компанию «Север Транс Нефть». Она была зарегистрирована в Нижневартовске.

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Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк ликвидировал фирму «Северо-Нергинское», которая занималась разведочным бурением. По данным системы СБИС, наследником организации стала другая нефтяная компания чиновника — ООО « Югранефтеразведка». «ООО „Северо-Нергинское“ ликвидировано. Наследник — ООО „Югранефтеразведка“, учредитель и руководитель — Михаил Сердюк», — указано в системе, которая консолидирует информацию из официальных источников. Предприятие существовало два года, оно было образовано в 2022 году. Сердюк вошел в состав учредителей в феврале 2023 года. По данным финансовых отчетов ФНС предприятие было убыточным. По телефонам владельца URA.RU дозвониться не удалось. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ликвидировали нефтяную компанию «Север Транс Нефть». Она была зарегистрирована в Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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