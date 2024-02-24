Депутат думы ХМАО ликвидировал фирму, занимающуюся разведочным бурением

25 февраля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

В ХМАО ликвидировали буровое предприятие «Северо-Нергинское» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк ликвидировал фирму «Северо-Нергинское», которая занималась разведочным бурением. По данным системы СБИС, наследником организации стала другая нефтяная компания чиновника — ООО « Югранефтеразведка». «ООО „Северо-Нергинское“ ликвидировано. Наследник — ООО „Югранефтеразведка“, учредитель и руководитель — Михаил Сердюк», — указано в системе, которая консолидирует информацию из официальных источников. Предприятие существовало два года, оно было образовано в 2022 году. Сердюк вошел в состав учредителей в феврале 2023 года. По данным финансовых отчетов ФНС предприятие было убыточным. По телефонам владельца URA.RU дозвониться не удалось. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ликвидировали нефтяную компанию «Север Транс Нефть». Она была зарегистрирована в Нижневартовске.

Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк ликвидировал фирму «Северо-Нергинское», которая занималась разведочным бурением. По данным системы СБИС, наследником организации стала другая нефтяная компания чиновника — ООО « Югранефтеразведка». «ООО „Северо-Нергинское“ ликвидировано. Наследник — ООО „Югранефтеразведка“, учредитель и руководитель — Михаил Сердюк», — указано в системе, которая консолидирует информацию из официальных источников. Предприятие существовало два года, оно было образовано в 2022 году. Сердюк вошел в состав учредителей в феврале 2023 года. По данным финансовых отчетов ФНС предприятие было убыточным. По телефонам владельца URA.RU дозвониться не удалось. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ликвидировали нефтяную компанию «Север Транс Нефть». Она была зарегистрирована в Нижневартовске.