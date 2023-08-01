В ХМАО ликвидировалась нефтяная компания «Север Транс Нефть», которая была зарегистрирована в Нижневартовске. Об этом свидетельствуют данные в системе СБИС.
«Ликвидирована компания „Север Транс Нефть“. Сведения о юридическом лице исключены из ЕГРЮЛ », — указано в документах.
Компания существовала с 2014 года и, по данным системы, занималась добычей нефти и газа. Доходность предприятия составляла до 190 млн рублей в год, но с 2020 информация о финансовом состоянии предприятия не поступала.
Ранее URA.RU писало, что компания «ЮграСпецСтройАвтоматика» из Ханты-Мансийска сделала ошибку в отчетных документах и обогнала «Газпром» по доходности. После корректировки данных предприятие опустилось с первого на 978 место.
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