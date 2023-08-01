В ХМАО ликвидировалась нефтяная компания

02 августа 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

В ХМАО стало меньше на одну нефтяную компанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО ликвидировалась нефтяная компания «Север Транс Нефть», которая была зарегистрирована в Нижневартовске. Об этом свидетельствуют данные в системе СБИС. «Ликвидирована компания „Север Транс Нефть“. Сведения о юридическом лице исключены из ЕГРЮЛ », — указано в документах. Компания существовала с 2014 года и, по данным системы, занималась добычей нефти и газа. Доходность предприятия составляла до 190 млн рублей в год, но с 2020 информация о финансовом состоянии предприятия не поступала. Ранее URA.RU писало, что компания «ЮграСпецСтройАвтоматика» из Ханты-Мансийска сделала ошибку в отчетных документах и обогнала «Газпром» по доходности. После корректировки данных предприятие опустилось с первого на 978 место.

В ХМАО ликвидировалась нефтяная компания «Север Транс Нефть», которая была зарегистрирована в Нижневартовске. Об этом свидетельствуют данные в системе СБИС. «Ликвидирована компания „Север Транс Нефть“. Сведения о юридическом лице исключены из ЕГРЮЛ », — указано в документах. Компания существовала с 2014 года и, по данным системы, занималась добычей нефти и газа. Доходность предприятия составляла до 190 млн рублей в год, но с 2020 информация о финансовом состоянии предприятия не поступала. Ранее URA.RU писало, что компания «ЮграСпецСтройАвтоматика» из Ханты-Мансийска сделала ошибку в отчетных документах и обогнала «Газпром» по доходности. После корректировки данных предприятие опустилось с первого на 978 место.