01 августа 2023

В ХМАО ликвидировалась нефтяная компания

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
В ХМАО стало меньше на одну нефтяную компанию Фото:

В ХМАО ликвидировалась нефтяная компания «Север Транс Нефть», которая была зарегистрирована в Нижневартовске. Об этом свидетельствуют данные в системе СБИС.

«Ликвидирована компания „Север Транс Нефть“. Сведения о юридическом лице исключены из ЕГРЮЛ », — указано в документах.

Компания существовала с 2014 года и, по данным системы, занималась добычей нефти и газа. Доходность предприятия составляла до 190 млн рублей в год, но с 2020 информация о финансовом состоянии предприятия не поступала.

Ранее URA.RU писало, что компания «ЮграСпецСтройАвтоматика» из Ханты-Мансийска сделала ошибку в отчетных документах и обогнала «Газпром» по доходности. После корректировки данных предприятие опустилось с первого на 978 место.

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В ХМАО ликвидировалась нефтяная компания «Север Транс Нефть», которая была зарегистрирована в Нижневартовске. Об этом свидетельствуют данные в системе СБИС. «Ликвидирована компания „Север Транс Нефть“. Сведения о юридическом лице исключены из ЕГРЮЛ », — указано в документах. Компания существовала с 2014 года и, по данным системы, занималась добычей нефти и газа. Доходность предприятия составляла до 190 млн рублей в год, но с 2020 информация о финансовом состоянии предприятия не поступала. Ранее URA.RU писало, что компания «ЮграСпецСтройАвтоматика» из Ханты-Мансийска сделала ошибку в отчетных документах и обогнала «Газпром» по доходности. После корректировки данных предприятие опустилось с первого на 978 место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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