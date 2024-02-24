Вагенкнехт: передача Украине ракет Taurus приведет к войне в Германии

ВСУ просят ракеты Taurus уже давно Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Если Германия решится поставить Украине крылатые ракеты Taurus, то это приведет к войне в ФРГ. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, которая предупредил об эскалации конфликта в зоне СВО.

«Я считаю поставки Taurus полным сумасшествием. Если мы будем разжигать немецким оружием конфликт, то мы принесем войну в Германию», — высказалась Сара Вагенкнехт, ее слова приводит немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в X.

Вагенкнехт отметила, что поставки новых типов вооружения Киеву приведут к эскалации конфликта на Украине. По ее словам, Россия, у которой есть ядерное оружие, никогда не даст ВСУ зайти в Крым. Поэтому действия Германии могут привести только к одному — к большему числу жертв.

ФРГ еще не решилась отправить ВСУ Taurus. 22 февраля немецкий бундестаг не одобрил резолюцию. Украина уже давно просит этот тип вооружения.

Также Киев анонсировал новое контрнаступление. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия будут происходить в Черном море, имея в виду Крым. Однако российская ПВО готова к операции.