Германия не одобрила поставки ракет Taurus Киеву

22 февраля 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Украина не получит «Таурус» Фото: Marine Corps Sgt. Miguel Rosales / U.S. Department of Defense Немецкий бундестаг не одобрил резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Против проголосовало 480 человек, за — 182. «Бундестаг отклоняет предложение Союза по „Таурусу“. Предложение парламентской группы ХДС/ХСС не получило большинства», — передает немецкое агентство Welt. Отмечается, что против проголосовало 480 политиков, за — 182. Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сообщила, что смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) может подтолкнуть канцлера ФРГ Олафа Шольца к отправке ракет «Таурус» Киеву. Однако министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Германия должна максимально быстро одобрить отправку ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. По ее словам, военная помощь Берлина важна для обороны Киева.

Немецкий бундестаг не одобрил резолюцию о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Против проголосовало 480 человек, за — 182. «Бундестаг отклоняет предложение Союза по „Таурусу“. Предложение парламентской группы ХДС/ХСС не получило большинства», — передает немецкое агентство Welt. Отмечается, что против проголосовало 480 политиков, за — 182. Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн сообщила, что смерть Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) может подтолкнуть канцлера ФРГ Олафа Шольца к отправке ракет «Таурус» Киеву. Однако министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Германия должна максимально быстро одобрить отправку ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. По ее словам, военная помощь Берлина важна для обороны Киева.