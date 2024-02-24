Британские банкиры поставили условие для конфискации российских активов

Банки призвали Британию установить правовые нормы для конфискации активов России

24 февраля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Запад хочет направить замороженные российские активы на помощь Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банкиры предупредили власти Великобритании о необходимости разработать правовые нормы, прежде чем конфисковать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg. «Международные банки предупредили правительство Великобритании, что оно должно установить правовые принципы, прежде чем нажимать кнопку конфискации российских активов на миллиарды фунтов. В противном случае оно рискует потенциальными потрясениями для мировой финансовой системы и подвергает институты судебным искам», — пишет агентство. По мнению источников, банкиры считают, что Британия должна подготовиться к ответу со стороны России. Они отмечают нужно выработать «форму правовой защиты или механизм компенсации» от действий, которые может предпринять Москва. В Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Эта сумма входит в общее число замороженных активов РФ. Как это решение повлияет на международные отношения, как будут расходоваться средства и реакция мировых и российских лидеров — в материале URA.RU.

Банкиры предупредили власти Великобритании о необходимости разработать правовые нормы, прежде чем конфисковать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg. «Международные банки предупредили правительство Великобритании, что оно должно установить правовые принципы, прежде чем нажимать кнопку конфискации российских активов на миллиарды фунтов. В противном случае оно рискует потенциальными потрясениями для мировой финансовой системы и подвергает институты судебным искам», — пишет агентство. По мнению источников, банкиры считают, что Британия должна подготовиться к ответу со стороны России. Они отмечают нужно выработать «форму правовой защиты или механизм компенсации» от действий, которые может предпринять Москва. В Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Эта сумма входит в общее число замороженных активов РФ. Как это решение повлияет на международные отношения, как будут расходоваться средства и реакция мировых и российских лидеров — в материале URA.RU.