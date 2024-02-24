Британские банкиры поставили условие для конфискации российских активов

Банки призвали Британию установить правовые нормы для конфискации активов России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, пять тысяч, евро, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, рубли, взятка, купюры, валюта, откат, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Запад хочет направить замороженные российские активы на помощь Украине Фото:

Банкиры предупредили власти Великобритании о необходимости разработать правовые нормы, прежде чем конфисковать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

«Международные банки предупредили правительство Великобритании, что оно должно установить правовые принципы, прежде чем нажимать кнопку конфискации российских активов на миллиарды фунтов. В противном случае оно рискует потенциальными потрясениями для мировой финансовой системы и подвергает институты судебным искам», — пишет агентство.

По мнению источников, банкиры считают, что Британия должна подготовиться к ответу со стороны России. Они отмечают нужно выработать «форму правовой защиты или механизм компенсации» от действий, которые может предпринять Москва.

В Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Эта сумма входит в общее число замороженных активов РФ. Как это решение повлияет на международные отношения, как будут расходоваться средства и реакция мировых и российских лидеров — в материале URA.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банкиры предупредили власти Великобритании о необходимости разработать правовые нормы, прежде чем конфисковать замороженные российские активы и использовать их для помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg. «Международные банки предупредили правительство Великобритании, что оно должно установить правовые принципы, прежде чем нажимать кнопку конфискации российских активов на миллиарды фунтов. В противном случае оно рискует потенциальными потрясениями для мировой финансовой системы и подвергает институты судебным искам», — пишет агентство. По мнению источников, банкиры считают, что Британия должна подготовиться к ответу со стороны России. Они отмечают нужно выработать «форму правовой защиты или механизм компенсации» от действий, которые может предпринять Москва. В Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Эта сумма входит в общее число замороженных активов РФ. Как это решение повлияет на международные отношения, как будут расходоваться средства и реакция мировых и российских лидеров — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...