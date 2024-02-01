ЕС одобрил помощь Киеву из конфискованных активов России: как это будет и как отреагирует РФ

Лидеры Евросоюза поставили несколько условий для выделения помощи Украине

01 февраля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

С начала спецоперации страны Запада заморозили российские активы на сумму около 300 миллионов евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Как это решение повлияет на международные отношения, как будут расходоваться средства и реакция мировых и российских лидеров — в материале URA.RU. Как Киев будет пользоваться деньгами РФ Доход от российских активов будет храниться на специальных счетах. После списания необходимых налогов они отправятся на помощь Украине. Эти деньги входят в программу «50 миллиардов евро для Киева». Они будут постепенно отсылаться стране до 2027 года. Часть из них, 17 миллиардов, будет отправлена в виде грантов. Остаток пойдет как кредит. Планируется, что Евросоюз накопит такую сумму, используя замороженные активы России. После начала спецоперации западные страны заморозили активы РФ на почти 300 миллионов евро. Большая часть из них находится в Бельгии. Техническая процедура по использованию замороженных активов России для операций была запущена еще 16 января. Россия, в свою очередь, обещала ответить зеркально. В последние дни января послы стран ЕС согласовали механизм, по которому будут использоваться доходы от активов, а не они сами. Еврокомиссия утверждала, что «прибыль от замороженных российских денег не принадлежит РФ». Зачем ЕС согласовал 50 миллиардов евро для Украины Украина должна соблюсти несколько условий перед тем, как получить деньги Фото: Официальный сайт президента Украины Эти деньги, как говорится в заявлении Еврокомиссии, будут переданы Украине для модернизации и реконструкции страны. Это делается перед возможной интеграцией государства в Евросоюз. Также часть денег отведена на послевоенное восстановление. Киеву обозначили почти невыполнимые условия Украина должна продолжить соблюдать ряд условий, чтобы воспользоваться доходами от российских активов. В них вошли: поддержка демократических механизмов, уважение верховенства закона, гарантия прав человека, а также устранение коррупции. Новость по теме Главы МИД ЕС поддержали введение налога на прибыль от российских замороженных активов В условиях военного положения и активной политической борьбы сделать это будет крайне сложно. Указано, что Киеву необходимо провести реформы по реализации требований Евросоюза и отчитываться по ним для продолжения выплат. ЕС имеет право вносить правки в украинский план, а также прекратить финансирование в случае несоблюдения предъявленных требований. Отчеты и предоставления новых выплат из фонда будет обсуждаться ежегодно. При этом страны ЕС не смогут применить право вето во время голосования. Как отреагировала Венгрия, которая была против такой идеи Виктор Орбан в итоге поддержал решение ЕС Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна в итоге согласилась поддержать эту идею. По его словам, механизм Евросоюза подразумевает рациональное использование средств. Однако он лишний раз напомнил, что Венгрия не будет помогать Украине. «Мы договорились о механизме контроля, который гарантирует рациональное использование средств. Мы получили гарантию того, что венгерские деньги не окажутся на Украине», — заявил Виктор Орбан в видеообращении в своих соцсетях. Во время обсуждения проекта Венгрия боялась, что деньги будут выделены на слишком большой срок без должного контроля. Однако разработанный механизм понравился Орбану. Как отреагировала Россия на конфискацию замороженных активов Для Марии Захаровой конфискация активов — это торговая война Фото: Георгий Бергал © URA.RU В МИД РФ оценили использование замороженных средств как торговую войну. Официальный представитель ведомства Мария Захарова приморозила ЕС, который должен помнить об ответных мерах. Вероятно, Россия примет зеркальные меры. С таким заявлением выступал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, ответ точно будет. Депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов высказывался, что Россия готова судиться с Западом. «И европейцы, и американцы прекрасно понимают: это будет иметь юридические последствия для тех, кто это инициировал и реализовал. В конце концов, если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ», — комментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Как это решение повлияет на международные отношения, как будут расходоваться средства и реакция мировых и российских лидеров — в материале URA.RU. Доход от российских активов будет храниться на специальных счетах. После списания необходимых налогов они отправятся на помощь Украине. Эти деньги входят в программу «50 миллиардов евро для Киева». Они будут постепенно отсылаться стране до 2027 года. Часть из них, 17 миллиардов, будет отправлена в виде грантов. Остаток пойдет как кредит. Планируется, что Евросоюз накопит такую сумму, используя замороженные активы России. В последние дни января послы стран ЕС согласовали механизм, по которому будут использоваться доходы от активов, а не они сами. Еврокомиссия утверждала, что «прибыль от замороженных российских денег не принадлежит РФ». Эти деньги, как говорится в заявлении Еврокомиссии, будут переданы Украине для модернизации и реконструкции страны. Это делается перед возможной интеграцией государства в Евросоюз. Также часть денег отведена на послевоенное восстановление. Украина должна продолжить соблюдать ряд условий, чтобы воспользоваться доходами от российских активов. В них вошли: поддержка демократических механизмов, уважение верховенства закона, гарантия прав человека, а также устранение коррупции. В условиях военного положения и активной политической борьбы сделать это будет крайне сложно. Указано, что Киеву необходимо провести реформы по реализации требований Евросоюза и отчитываться по ним для продолжения выплат. ЕС имеет право вносить правки в украинский план, а также прекратить финансирование в случае несоблюдения предъявленных требований. Отчеты и предоставления новых выплат из фонда будет обсуждаться ежегодно. При этом страны ЕС не смогут применить право вето во время голосования. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна в итоге согласилась поддержать эту идею. По его словам, механизм Евросоюза подразумевает рациональное использование средств. Однако он лишний раз напомнил, что Венгрия не будет помогать Украине. Во время обсуждения проекта Венгрия боялась, что деньги будут выделены на слишком большой срок без должного контроля. Однако разработанный механизм понравился Орбану. В МИД РФ оценили использование замороженных средств как торговую войну. Официальный представитель ведомства Мария Захарова приморозила ЕС, который должен помнить об ответных мерах. Вероятно, Россия примет зеркальные меры. С таким заявлением выступал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, ответ точно будет. Депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов высказывался, что Россия готова судиться с Западом.