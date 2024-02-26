В Пермском крае из пруда достали тело мертвого ребенка

Спасатели достали тело трехлетнего ребенка из воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из прудов Чернушинского городского округа (Пермский край) достали тело трехлетнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«В вечернее время 22 февраля 2024 года из проруби, предназначенной для водопоя домашнего скота, одного из пруда, расположенного в Чернушинском городском округе Пермского края, извлечено тело мальчика 2021 года рождения. Его смерть наступила в результате утопления в воде», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что следователи осмотрели место и опросили свидетелей. По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело.