В Пермском крае из пруда достали тело мертвого ребенка

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Спасатели достали тело трехлетнего ребенка из воды Фото:

В одном из прудов Чернушинского городского округа (Пермский край) достали тело трехлетнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«В вечернее время 22 февраля 2024 года из проруби, предназначенной для водопоя домашнего скота, одного из пруда, расположенного в Чернушинском городском округе Пермского края, извлечено тело мальчика 2021 года рождения. Его смерть наступила в результате утопления в воде», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что следователи осмотрели место и опросили свидетелей. По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело.

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В одном из прудов Чернушинского городского округа (Пермский край) достали тело трехлетнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «В вечернее время 22 февраля 2024 года из проруби, предназначенной для водопоя домашнего скота, одного из пруда, расположенного в Чернушинском городском округе Пермского края, извлечено тело мальчика 2021 года рождения. Его смерть наступила в результате утопления в воде», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что следователи осмотрели место и опросили свидетелей. По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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