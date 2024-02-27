Охлобыстин ответил на вопрос о ремейке сериала «Интерны»

В ремейке сериала «Интерны» пока нет никакого смысла. Такое заявление сделал актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин.
«Я не очень люблю ремейки, честно говоря. Мне кажется, что все оригинальное должно быть. „Интерны“ — там 352 серии. Если мы сделаем ремейк, его посмотрят только в следующем тысячелетии», — сказал Иван Охлобыстин ТАСС.
Охлобыстин сыграл в «Интернах» эксцентричного доктора Андрея Быкова. Участие в проекте принесло актеру огромную популярность.
В 2023 году на телевидении начали выходить продолжения популярных комедийных сериалов. Так, на канале СТС вышли новые серии «Папиных дочек», а на ТНТ — продолжение истории семейства Букиных, пишут «Дни.ру».
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