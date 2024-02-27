В Грозном вынесли приговор поджигателю Корана, которого избил сын Кадырова

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Приговор Александру Кузнецову в суде Центрального района. Челябинск, замок, тюрьма, решетка, суд, клетка
Никиту Журавеля приговорили к трем с половиной годам колонии Фото:

Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля. Мужчина сжег Коран в мае 2023 года, за что был избит сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом.

«Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023 сжег Коран в Волгограде», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уточняется, что молодого человека обвиняли в хулиганстве и оскорблении чувств верующих.

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Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля. Мужчина сжег Коран в мае 2023 года, за что был избит сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом. «Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023 сжег Коран в Волгограде», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уточняется, что молодого человека обвиняли в хулиганстве и оскорблении чувств верующих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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