В Грозном вынесли приговор поджигателю Корана, которого избил сын Кадырова

Никиту Журавеля приговорили к трем с половиной годам колонии
Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля. Мужчина сжег Коран в мае 2023 года, за что был избит сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом.
«Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023 сжег Коран в Волгограде», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уточняется, что молодого человека обвиняли в хулиганстве и оскорблении чувств верующих.
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