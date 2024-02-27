В Грозном вынесли приговор поджигателю Корана, которого избил сын Кадырова

27 февраля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Никиту Журавеля приговорили к трем с половиной годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля. Мужчина сжег Коран в мае 2023 года, за что был избит сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом. «Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023 сжег Коран в Волгограде», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уточняется, что молодого человека обвиняли в хулиганстве и оскорблении чувств верующих.

Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля. Мужчина сжег Коран в мае 2023 года, за что был избит сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом. «Суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии Никиту Журавеля, который в мае 2023 сжег Коран в Волгограде», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уточняется, что молодого человека обвиняли в хулиганстве и оскорблении чувств верующих.