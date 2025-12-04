Baza рассказала, как казахстанский банк лишил Россию миллиарда рублей

Схема с казахстанским банком привела к потере российским бюджетом свыше 1 млрд рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Казахстанский банк стал участником схемы, в результате которой российский бюджет недополучил более миллиарда рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Baza» на основе судебных материалов и документов.

«В ходе последующих судебных разбирательств вскрылось, что российский „Капитал-Инвест“ аффилирован с кредитным учреждением из Казахстана. А „Регион-Строй“ — это всего лишь техническая компания вышеназванного банка, которая не ведёт никакой деятельности.», — отмечается в расследовании telegram-канала «Baza».

Суд обязал First Heartland Jusan Bank вернуть долг в размере 4,4 миллиарда рублей за инвестиции в российское коллекторское агентство. Однако после смены владельца и переименования в Alatau City Bank новый собственник затягивает исполнение решения.

