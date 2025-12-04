Baza рассказала, как казахстанский банк лишил Россию миллиарда рублей
Схема с казахстанским банком привела к потере российским бюджетом свыше 1 млрд рублей
Казахстанский банк стал участником схемы, в результате которой российский бюджет недополучил более миллиарда рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Baza» на основе судебных материалов и документов.
«В ходе последующих судебных разбирательств вскрылось, что российский „Капитал-Инвест“ аффилирован с кредитным учреждением из Казахстана. А „Регион-Строй“ — это всего лишь техническая компания вышеназванного банка, которая не ведёт никакой деятельности.», — отмечается в расследовании telegram-канала «Baza».
Суд обязал First Heartland Jusan Bank вернуть долг в размере 4,4 миллиарда рублей за инвестиции в российское коллекторское агентство. Однако после смены владельца и переименования в Alatau City Bank новый собственник затягивает исполнение решения.
В результате бюджет РФ не получает свыше миллиарда рублей в виде не уплаченных банком налогов и исполнительного сбора. В схеме также была задействована техническая компания «Регион-Строй», не ведущая реальной деятельности.
