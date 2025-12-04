Стала известна дата «Прямой линии» с Путиным

Вопросы будут приниматься с 4 декабря до завершения эфира 19 декабря Фото: Роман Наумов © URA.RU

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет 19 декабря. Об этом заявили в Кремле.

«19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа „Итоги года с Владимиром Путиным“», — сообщает официальный telegram-канал Кремля. Принимать вопросы от граждан начнут 4 декабря с 15:00. Свои вопросы жители России смогут отправить вплоть до окончания эфира 19 декабря.

Обращения будут приниматься через сайт программы, его мобильное приложение, СМС- и ММС-сообщения по номеру 0–40–40. Задать вопросы можно будет по телефону 8–800–200–40–40. Прием также будет открыт в социальных сетях. Группы программы можно найти на официальном сайте. В прямом эфире 19 декабря Владимир Путин ответит на вопросы граждан и журналистов, а также подведет итоги года для страны.

