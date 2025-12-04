Минтруд назвал самые востребованные профессии через несколько лет

По обновленному кадровому прогнозу Минтруда, к 2032 году российской экономике предстоит заменить около 12,2 миллионов работников. Для достижения этой цели ежегодный приток новых участников на рынок труда должен превышать 1,5 миллионов человек. Наибольший дефицит будет наблюдаться в таких специальностях, как швеи, сварщики, слесари и механизаторы, сообщили журналисты со ссылкой на министерство.

«Общая замещающая кадровая потребность за семь лет составляет 12,2 миллионов работников. Из них 11,7 миллионов — для замещения выбывающих на пенсию сотрудников и порядка 500 тысяч в связи с созданием дополнительных рабочих мест»,— рассказал на форуме глава ведомства Антон Котяков, пишет «Коммерсантъ».

Он отметил, что к наиболее численным секторам экономики относятся торговля, где занято 13,4 миллионов человек, обрабатывающие производства (10,6 миллионов ), строительство (6,8 миллионов ), транспортировка и хранение (почти 6 миллионов ), а также образование (5,5 миллионов человек). В большинстве из этих сфер, а также в науке и IT-секторе, прогнозируется наибольший прирост занятости — от 135 тыс. до 226 тысяч человек в зависимости от отрасли. В торговле же, напротив, ожидается снижение числа занятых, что, по оценке министерства, связано с ростом отраслевой производительности труда. Частично, по всей видимости, в этих расчетах учтено расширение сегмента онлайн-торговли.