Россиянам хотят отсрочить прививки от ротавируса, ВПЧ, ветрянки и менингококка: насколько опасны эти болезни

Внесение вакцинации от четырех болезней, а именно менингококковой инфекции, ветряной оспы, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека (ВПЧ), в Национальный календарь профилактических прививок планируют отложить. Причиной может являться отсутствие полного цикла производства этих лекарств в России. Тем временем ВПЧ считается одним из факторов, повышающих риск развития к раку шейки матки, а менингококковая инфекция в острой форме может требовать госпитализации. Что известно об отсрочке включения четырех прививок в Национальный календарь вакцинации и чем опасны заболевания, от которых они должны защищать, — в материале URA.RU.

Отсрочка включения прививок

В России намерены отложить на более поздний период внесение в Национальный календарь профилактических прививок вакцин против менингококковой инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и ротавирусной инфекции. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на неназванные источники.

Введение обязательной вакцинации перенесено:

против ротавирусной инфекции — с 2025 года на 2029 год,

против ветряной оспы — с 2027-го на 2031 год;

против вируса папилломы человека (ВПЧ) — с 2026-го на 2027 год;

против менингококковой инфекции — с 2025 года на 2027 год.

Отмечается, что установленные сроки могут быть соблюдены при условии наличия необходимого финансового обеспечения. Также этому поспособствует организация производства препаратов в России на этапе готовых лекарственных форм с перспективой их полной локализации.

План стратегии развития иммунопрофилактики

Стратегический план развития иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, в котором были закреплены сроки поэтапного включения четырех указанных вакцин в национальный календарь прививок, был утвержден в 2021 году. Впоследствии, в 2023 году, временные рамки для трех из этих препаратов были пересмотрены, за исключением вакцины против менингококковой инфекции — для нее первоначальные сроки сохранились.

Изначально предполагалось, что оставшиеся вакцины войдут в национальный календарь в период с 2022 по 2024 год, однако этого так и не произошло. Это может быть связано с отсутствием промышленного производства «в полный цикл». Об этом заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Его слова приводит РБК.

Более 70% экспертов считают задержки в расширении календаря ошибкой

Вакцинопрофилактика в России недостаточно эффективна. Такого мнения придерживаются опрошенные эксперты компанией «Право на здоровье».

«Главный результат: большинство понимают риски с возможным распространением инфекций, более 70% участников опроса считают принимаемые меры недостаточными», — следует из опроса. Информацию приводит «Российская газета».

Отмечается, что постоянные переносы не обеспечаивают доступность и параллельно «снижают приверженность» вакцинации у граждан. Об этом заявил Ян Власов.

ВПЧ

Папилломавирусы — обширное семейство вирусов, поражающих кожные покровы и слизистые оболочки человека. Их основная опасность связана со способностью провоцировать развитие как доброкачественных, так и злокачественных новообразований. На сегодняшний день описано более 200 различных типов таких вирусов.

Существует две группы папилломавирусов: низкоонкогенные (которые являются причинами доброкачественных образований, в том числе бородавок и папиллом) и высокоонкогенные. Последние могут приводить к развитию рака различных органов.

Вирус передается через непосредственный контакт кожи и слизистых. Самый частый способ заражения — незащищенный половой акт.

ВПЧ является одним из ключевых факторов, способствующих развитию рака шейки матки. Об этом рассказал онкогинеколог Радмир Ахмеров.

«Такое пристальное внимание к вирусу неслучайно. В большинстве случаев этой тяжелой болезни виноваты агрессивные штаммы вируса папилломы. Проблема этого вируса и онкорисков, которые он несет для молодых женщин, связана со скрытым характером инфекции», — рассказал Ахмеров. Его слова приводит газета «Известия».

Вакцинацию от вируса папилломы человека уже предлагали ввести в национальный календарь прививок. Причиной является то, что она доступна только по ОМС (обязательному медицинскому страхованию) и не во всех российских регионах. Об этом 22 сентября сообщила депутат Государственной думы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина. Ее слова приводит журнал Life.ru.

Менингококк

Менингококковая инфекция представляет собой острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Neisseria meningitidis (менингококком). В качестве источника заражения могут выступать как пациенты с клиническими проявлениями болезни, так и бессимптомные носители.

Существует три формы заболевания: назофарингит (самая легкая форма, которая напоминает простуду), менингит (воспаление оболочек головного мозга) и менингококцемия или сепсис. Последняя форма является самой опасной и тяжелой. Может сопровождаться появлением высыпаний, внезапным тяжелым ухудшением самочувствия и потерей сознания. Эта форма состояния требует экстренной госпитализации и способна развиваться в крайне сжатые сроки — в течение всего нескольких часов.

Передается менингококк воздушно-капельным путем, в том числе при разговоре, кашле и чихании. Инфицирование может происходить при близком общении, в первую очередь в замкнутых пространствах — в общественном транспорте, детских дошкольных учреждениях и школах.

Одним из самых эффективных способов профилактики является вакцинация. Об этом рассказал терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Обычно вакцинируют все-таки в очагах, не всех подряд. Но и по желанию, конечно. Вакцина очень эффективна», — заявил Жемчугов. Его слова приводит aif.ru.

Ротавирус

Ротавирусная инфекция (ротавирусный гастроэнтерит) представляет собой острое заболевание, вызванное одноименным вирусом. Для него характерны расстройства стула в виде диареи, приступы рвоты, а также повышение температуры тела.

Ротавирус может передаваться через немытые овощи и фрукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зачастую инфекция передается из-за несоблюдения правил личной гигиены при бытовых контактах. Также человек может заразиться через некипяченую воду или непомытые овощи и фрукты.

Инкубационный период вирусной инфекции, как правило, длится от одного до трех дней. После этого симптомы болезни проявляются внезапно и в выраженной форме.

Ветрянка

Ветряная оспа (ветрянка) относится к числу быстро передающихся инфекций, что и обусловило ее распространенное бытовое название. Причиной заболевания является вирус Varicella Zoster, представляющий собой один из типов вируса герпеса. Он способен инфицировать человека с вероятностью до 90%.

Наиболее часто заболевание регистрируется у детей. Взрослые заражаются ветряной оспой значительно реже, однако течение болезни у них, как правило, более тяжелое.