Собянин ответил Уиткоффу на его однозначную оценку Москвы

Собянин удивился представлением американских политиков о развитии Москвы
04 декабря 2025 в 10:27
Собянин подчеркнул, что столичные власти больше волнуют оценки москвичей, чем американцев

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Восхищение Стивена Уиткоффа российской столицей говорит об информированности западных политиков. Об этом в эфире телеканала заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сколько можно удивляться? Почему они думают, что мы должны жить в совершенно разрушенном городе? Откуда они это берут?» — сказал Собянин в эфире программы «Наш город» Диалог с мэром» на канале «ТВ Центр».

Президент России Владимир Путин начал встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом с обсуждения его недавней прогулки по Москве. Американский представитель назвал российскую столицу удивительным городом и отметил, что прогулка ему понравилась. Зять американского лидера Джаред Кушнер поддержал позицию Уиткоффа. Путин отметил, что столичные власти гордятся изменениями в Москве.

