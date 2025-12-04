Собянин ответил Уиткоффу на его однозначную оценку Москвы

Собянин подчеркнул, что столичные власти больше волнуют оценки москвичей, чем американцев Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Восхищение Стивена Уиткоффа российской столицей говорит об информированности западных политиков. Об этом в эфире телеканала заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сколько можно удивляться? Почему они думают, что мы должны жить в совершенно разрушенном городе? Откуда они это берут?» — сказал Собянин в эфире программы «Наш город» Диалог с мэром» на канале «ТВ Центр».