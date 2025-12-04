Собянин ответил Уиткоффу на его однозначную оценку Москвы
Собянин подчеркнул, что столичные власти больше волнуют оценки москвичей, чем американцев
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Восхищение Стивена Уиткоффа российской столицей говорит об информированности западных политиков. Об этом в эфире телеканала заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Сколько можно удивляться? Почему они думают, что мы должны жить в совершенно разрушенном городе? Откуда они это берут?» — сказал Собянин в эфире программы «Наш город» Диалог с мэром» на канале «ТВ Центр».
Президент России Владимир Путин начал встречу в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом с обсуждения его недавней прогулки по Москве. Американский представитель назвал российскую столицу удивительным городом и отметил, что прогулка ему понравилась. Зять американского лидера Джаред Кушнер поддержал позицию Уиткоффа. Путин отметил, что столичные власти гордятся изменениями в Москве.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.