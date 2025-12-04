Логотип РИА URA.RU
В мире

Жители Индии провели ритуал почитания Путина. Видео

04 декабря 2025 в 11:59
Жители провели ритуал в преддверии визита Владимира Путина в Индию

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городе Варанси Индии жители провели ритуал почитания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают новостные telegram-каналы. 

«Жители Варанаси провели ритуал почитания Путина», — пишет RT на русском, публикуя видеоролик. Церемонию жители провели в связи со скорым визитом президента России в Индию. Обряд называется Аарти. Его проводят, как поклонение уважаемому человеку.


Официальный визит Владимира Путина в Индию пройдет 4-5 декабря. В рамках встречи президент России встретится с премьер-министром Индии. 

