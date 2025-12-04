Жители Индии провели ритуал почитания Путина. Видео
Жители провели ритуал в преддверии визита Владимира Путина в Индию
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В городе Варанси Индии жители провели ритуал почитания президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.
«Жители Варанаси провели ритуал почитания Путина», — пишет RT на русском, публикуя видеоролик. Церемонию жители провели в связи со скорым визитом президента России в Индию. Обряд называется Аарти. Его проводят, как поклонение уважаемому человеку.
Официальный визит Владимира Путина в Индию пройдет 4-5 декабря. В рамках встречи президент России встретится с премьер-министром Индии.
