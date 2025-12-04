Логотип РИА URA.RU
Путин: Встреча с Уиткоффом и Кушнером была очень полезной

04 декабря 2025 в 11:47
Фото: © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Уиткоффом и Кушнером оказались весьма продуктивными. По его словам, встреча продолжалась продолжительное время, поскольку стороны детально рассмотрели каждый пункт представленных мирных инициатив.

