Путин: Встреча с Уиткоффом и Кушнером была очень полезной
04 декабря 2025 в 11:47
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Уиткоффом и Кушнером оказались весьма продуктивными. По его словам, встреча продолжалась продолжительное время, поскольку стороны детально рассмотрели каждый пункт представленных мирных инициатив.
