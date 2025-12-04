Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря

Кремль сообщил о назначении объединенной «прямой линии» с президентом и большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина на 19 декабря. В этот день в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным». В ходе передачи глава государства в режиме реального времени подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы представителей СМИ и граждан России.