Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 19 декабря

04 декабря 2025 в 11:02
Фото: © URA.RU

Кремль сообщил о назначении объединенной «прямой линии» с президентом и большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина на 19 декабря. В этот день в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным». В ходе передачи глава государства в режиме реального времени подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы представителей СМИ и граждан России.

