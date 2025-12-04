День воинской славы и добровольца: что празднуют и что нельзя делать 5 декабря

5 декабря богат на события и памятные дни Фото: Роман Наумов © URA.RU

5 декабря — насыщенный на события и историю день. В России в эту дату поздравляют добровольцев и чтят память о начале контрнаступления под Москвой в 1941 году. Мир в этот же день отмечает Всемирный день почв. По народному календарю наступает Прокопьев день — время устанавливать санный путь. В церкви вспоминают князя Михаила Тверского. URA.RU собрало полный гид по праздникам, традициям, запретам и приметам этого дня.

Международные праздники 5 декабря

Всемирный день почв

Праздник был учрежден ООН в 2013 году, но его истоки — в решении ученых-почвоведов еще в 2002 году обратить внимание мира на критическую роль этого ресурса. Почва — это не просто «земля», а живая, хрупкая экосистема, которая:

Кормит нас: 95% всей нашей пищи производится прямо или косвенно благодаря почвам.

Фильтрует воду и является крупнейшим хранилищем пресной воды на планете.

Поддерживает биоразнообразие: в одной горсти здоровой почвы обитает больше микроорганизмов, чем людей на Земле.

Защищает климат, удерживая огромное количество углерода.

Главная проблема сегодня — деградация. Около трети всех почв мира уже деградировали из-за эрозии, загрязнения, засоления и нерационального землепользования. Это прямая угроза продовольственной безопасности, особенно в условиях роста населения.

Почва дает большую часть нашей пищи (около 95%), а также поддерживает жизнь растений, животных и бесчисленных экспериментов

День ниндзя

Это неофициальный, но популярный в сети праздник, посвященный легендарным японским воинам-теневикам. Вопреки кинематографу, ниндзя были не волшебниками, а элитными наемниками — разведчиками и диверсантами, чье мастерство (ниндзюцу) строилось на скрытности и внезапности.

Отмечают его просто: примеряют образ, делают тематические фото или смотрят фильмы. Интересно, что в самой Японии, в префектурах Миэ и Сига, День ниндзя празднуют 22 февраля. Но 5 декабря стало той самой глобальной датой, когда каждый может ненадолго почувствовать себя неуловимым синоби.

Российские праздники 5 декабря

День добровольца в России

Этот праздник в России официально отмечают с 2017 года, и дата выбрана не случайно — она совпадает с Международным днем добровольцев ООН. Идея бескорыстной помощи зародилась еще давно. Раньше это называлось «благотворительность» и «помощь всем миром». В царские времена на пожертвования дворян строились больницы и школы, а в советские — добровольцы ехали на великие стройки, движимые энтузиазмом и верой в общее дело.

Сейчас волонтерство продолжает те же традиции, но в новых формах. Добровольцы помогают в самых разных сферах: ищут пропавших людей, поддерживают пострадавших в ЧС, работают с детьми, пожилыми и людьми с инвалидностью, заботятся о животных, обеспечивают события вроде Олимпиад или фестивалей.

Ключевые волонтерские организации, которые знает вся страна:

Движение «Волонтеры-медики» — крупнейшее в здравоохранении. Они помогают в больницах, сопровождают спортивные мероприятия и учат первой помощи.

— крупнейшее в здравоохранении. Они помогают в больницах, сопровождают спортивные мероприятия и учат первой помощи. Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) — создана после Олимпиады в Сочи для развития добровольчества по всей стране. Это главный ресурсный и координирующий центр.

— создана после Олимпиады в Сочи для развития добровольчества по всей стране. Это главный ресурсный и координирующий центр. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» — берегут историческую память, помогают ветеранам и организуют патриотические акции.

— берегут историческую память, помогают ветеранам и организуют патриотические акции. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» — легендарное волонтерское сообщество, которое круглосуточно ищет пропавших людей.

— легендарное волонтерское сообщество, которое круглосуточно ищет пропавших людей. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и его проект «Молодежка ОНФ» — активно вовлекают добровольцев в социальные и экологические проекты.

В этот день мы благодарим добровольцев за их труд, время и энергию, вложенные в помощь нуждающимся, защиту природы и решение социальных проблем

День воинской славы

Этот день воинской славы — одна из самых важных и светлых дат в нашей истории. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии, которое стало переломным моментом не только в битве за Москву, но и во всей Великой Отечественной войне.

До этого враг стоял у самых стен столицы. Немецкие войска группы армий «Центр» рвались к Москве, но столкнулись с невероятным сопротивлением. Каждый день оборонительных боев, каждая контратака изматывали противника. И когда его силы были на пределе, а дух наших войск, напротив, окреп, советское командование нанесло сокрушительный удар.

Контрнаступление началось 5-6 декабря на огромном фронте — от Калинина (Твери) до Ельца. Несмотря на лютые морозы и глубокие снега, без общего превосходства в силе, наши войска прорвали вражескую оборону. Уже 8 декабря Гитлер отдал приказ о переходе к обороне на всем советско-германском фронте — это было первое признание краха блицкрига. Освобождение подмосковных городов стало символом надежды: 9 декабря — Рогачево и Елец, 11 декабря — Сталиногорск, 15 декабря — Клин, 16 декабря — Калинин, 20 декабря — Волоколамск. К началу января 1942 года враг был отброшен от Москвы на 100-250 километров, разгромлены 38 немецких дивизий.

Значение этой победы:

Была снята смертельная угроза столице.

Впервые во Второй мировой войне непобедимый доселе вермахт потерпел сокрушительное поражение.

Был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии, поднят дух всего советского народа и армий стран-союзников.

День воинской славы — это памятный день в честь побед российских (включая русских и советских) войск, которые были решающими для истории России

Церковные праздники 5 декабря

5 декабря Церковь вспоминает тверского князя Михаила Ярославича. Его история — это классическая драма о власти, предательстве и долге. Он был старшим князем Руси в тяжелое время, когда над страной стояла власть Орды. Его главным конкурентом и врагом был племянник — московский князь Юрий.

Юрий пошел на хитрость: женился на сестре ордынского хана и, используя это родство, стал настраивать хана против Михаила. Его обвинили в утаивании дани и отравлении ханской сестры, хотя князь был в этом невиновен. Зная, что поездка в Орду — это верная смерть, Михаил все же поехал. Он принял решение: лучше погибнуть самому, чем навлечь карательный поход ордынцев на свои земли и народ.

Так и случилось. 22 ноября (5 декабря по новому стилю) 1318 года после унизительного суда его казнили. Князь Михаил погиб, но своей жертвой спас Тверское княжество от разорения. За этот подвиг смирения и любви к своему народу он был причислен к лику святых.

Также в этот день вспоминают:

Мученика Прокопия Кесарийского , чтеца (ок. 303 г.) — раннехристианского святого, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане. Именно его память в народном календаре связана с Прокопьевым днем и началом санного пути.

, чтеца (ок. 303 г.) — раннехристианского святого, пострадавшего за веру при императоре Диоклетиане. Именно его память в народном календаре связана с Прокопьевым днем и началом санного пути. Апостолов от 70-ти Филимона и Архипа , и мученицу равноапостольную Апфию — сподвижников апостола Павла.

и , и мученицу равноапостольную Апфию — сподвижников апостола Павла. Благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского (1086 г.).

Владимиро-Волынского (1086 г.). Продолжается попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.

На декабрь выпадают несколько важных праздников

Народный праздник 5 декабря: Прокопьев день

В этот день православные вспоминают святого Прокопия Чтеца, жившего еще в четвертом веке. Он был человеком глубокой веры, исцелял людей и объяснял им Священное Писание. А для предков на Руси этот день был важной зимней вехой. Говорили: «Пришел Прокоп — разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает». Считалось, что именно с Прокопьева дня устанавливается надежный санный путь, который продержится до самой весны.

Вот как это было:

Вся деревня выходила «на дорогу». Сообща укатывали снег, ставили вдоль пути снежные вехи-указатели, чтобы не сбиться в метель.

После общей работы устраивали угощение и праздник — мирской, для всей общины.

Мужики начинали «санничать» — мастерить и чинить сани, готовить транспорт к зиме.

Детвора и молодежь веселились на улице: играли в снежки, катались с гор на санках. А вечером, отыгравшись, загадывали друг другу зимние загадки. Например, про сани: «Два волка бегут, оба в небо глядят».

Главные традиции 5 декабря

Сердце праздника — «прокопка» зимних путей. Вся мужская часть деревни сообща выходила утоптать и расчистить первый санный путь, установив вдоль него спасительные вехи — колья с соломой. Считалось, что дорога, проложенная всем миром на Прокопа, будет стоять крепко до тепла. Именно с этого дня открывался сезон ярмарок и дальних поездок.

Работа кипела и во дворах: мужчины «санничали» — мастерили и чинили сани, заготавливали дрова, приводили в порядок инвентарь. Вечером после трудов собирались на посиделки с постными угощениями (день выпадает на Рождественский пост), беседовали и помогали нуждающимся. Подать милостыню или отдать старую одежду в этот день считалось благим делом, а скупость, напротив, могла накликать нужду.

Что нельзя делать 5 декабря

Запреты были направлены на сохранение согласия и удачного старта зимы:

Нарушать общинность: Отказаться от общей прокладки дороги или починки саней было большим грехом. Это означало отвернуться от мира.

Сеять раздор: Ссоры и брань в день общего труда «разрушали» путь, привлекая метели и беды.

Быть жадным: На общем празднике нужно было делиться щедро. Скупость за общим столом сулила будущую бедность.

Начинать важные дела: Новые проекты, ремонт, переезд лучше было отложить — считалось, что успеха они не принесут.

Давать в долг деньги или соль: Это напрямую связывали с риском утечки благополучия из дома.

Злоупотреблять алкоголем: Избыток горячительного, по поверьям, притягивал недобрых духов.

Народные приметы 5 декабря на погоду и урожай

Наблюдения за природой в этот день считались особенно точными:

Тепло на Прокопа — к долгой и снежной зиме.

Сильный снегопад — к морозной стуже.

Иней на деревьях — к доброму урожаю в будущем году.

Ясный день — к ранней весне.

Снегирь запел — к скорой метели.

Луна в тусклом красноватом кольце — к сильным морозам.

Кто родился 5 декабря

Уолт Дисней — легенда анимации, основатель империи Disney.

Патрисия Каас — знаменитая французская певица с хриплым тембром.

Фриц Ланг — великий немецкий режиссер («Метрополис»).

Александр Родченко — советский художник-авангардист и пионер дизайна.

Литл Ричард — американский рок-н-ролльный пионер.

Нина Русланова — народная артистка России, звезда советского кино.

Фрэнки Муниз — американский актер («Малкольм в центре внимания»).

Елена Летучая — российская телеведущая («Ревизорро»).

Именины 5 декабря