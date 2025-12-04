Атака дронов 4 декабря: какие рейсы отменили и задержали в аэропортах России

Пассажиры столкнулись с отменой и задержкой рейсов 4 декабря Фото: Роман Наумов © URA.RU

Очередная масштабная атака беспилотников на южные и центральные регионы России в ночь на среду привела к сбоям в работе авиаузлов. На фоне усиления мер безопасности ряд аэропортов задержал и отменил рейсы. URA.RU приводит оперативную сводку по ситуации на 8:30 утра: какие рейсы не взлетели, какие направления под ударом и куда звонить пассажирам.

Атака беспилотников 4 декабря 2025

Минобороны сообщило, что за ночь 4 декабря уничтожили 76 украинских беспилотника. Основной удар пришелся на южные регионы: над Крымом сбили 21 дрон, над Ростовской областью — 16, над Ставропольским краем — 14. Также атаки фиксировались в центральной части страны: над Белгородской областью уничтожили 7 дронов, над Брянской — 4, над Воронежской — 3.

По два беспилотника сбили над Орловской, Рязанской и Тульской областями. Единичные цели были поражены над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями, а также над акваторией Черного моря.

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 4 декабря 2025

В аэропорту Шереметьево ночью было зафиксировано сразу несколько масштабных задержек рейсов, часть самолетов прибыла уже с прошлого дня. В числе первых с опозданием прилетели рейсы из Минеральных Вод, Иркутска, Краснодара, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Мурманска, Кирова, Перми, Барнаула, Екатеринбурга, Стамбула, а также международные направления — Шарм-эль-Шейх. Ночные задержки затронули и рейсы из Новосибирска и Нижневартовска.

К утру 4 декабря сохраняются следующие переносы:

Нижневартовск — прилет сдвинут на 7:45 (задержка около 20 минут).

Новосибирск — утренний рейс задерживается до 9:15. — Красноярск — перенос с 9:20 на 10:39.

Дели — задержка на 45 минут, прилет ожидается в 10:56.

Иркутск — посадка в 12:15 вместо 11:35.

Петропавловск-Камчатский — прилет перенесен на 14:24.

Благовещенск — задержка около 30 минут, до 14:14.

Пхукет — международный рейс задержан с 17:30 до 19:39.

Вечерний рейс из Новосибирска также прилетит позже — в 21:29 вместо 19:25.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 4 декабря 2025

В аэропорту Домодедово ночью и утром 4 декабря зафиксированы задержки по вылетам, которые также затронули ряд прилетов, включая международные направления.

В аэропорту Домодедово утром зафиксированы две существенные задержки вылетов рейсов:

Карши— вылет перенесен с 10:30 на 17:10.

Шарм-эль-Шейх — задержка с 12:45 до 15:00.

Других задержек по вылетам на данный момент не зафиксировано.

Задержки по прилетам носят более массовый характер. Часть рейсов сместилась еще с прошлых суток: С задержкой ранее прилетали рейсы из Дубая, Эль-Кувейта, Шарм-эль-Шейха, Еревана, Тель-Авива.

Актуальные переносы на утро и день 4 декабря:

Омск — первый рейс задержан почти на час, прилет ожидается в 8:03.

Омск (второй рейс) — задержка почти на три часа, посадка в 10:10.

Аддис-Абеба — перенос на 40 минут, прилет в 8:02.

Куляб — задержка до 9:09 (около 40 минут).

Барнаул — прилет сдвинут на 9:08 (задержка 18 минут).

Новосибирск — задержка около получаса, до 9:27.

Душанбе — опоздание на 25 минут, посадка в 9:55.

Бишкек — прилет ожидается в 10:59 (задержка около 30 минут).

Хургада — значительный перенос: рейс прибудет в 15:55 вместо 10:50.

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 4 декабря 2025

В аэропорту Внуково утром 4 декабря сложилась напряженная ситуация с рядом задержек и отмен по вылетам и прилетам.

По вылетам зафиксированы следующие изменения:

Рейс в Гянджу (Азербайджан) задержан до 09:30 вместо запланированного вылета в 05:45.

Рейс в Хургаду вылетит в 08:55 с задержкой 55 минут.

Отменены рейсы в Джидду (Саудовская Аравия) и Кутаиси (Грузия).

По прилетам отмечены массовые задержки:

Рейс из Дубая прибудет 4 декабря в 20:00 вместо 19:55 прошлых суток.

Также задерживались рейсы из Эль-Кувейта, Шарм-эль-Шейха, Еревана и Тель-Авива.

Два рейса из Омска задержаны на 1-2 часа.

Аддис-Абеба (Эфиопия) прибудет в 08:02 с опозданием на 40 минут.

Куляб (Таджикистан) задержан до 09:05, опоздание составляет около часа.

Новосибирск прибудет в 09:27 с задержкой на полчаса.

Душанбе сядет в 09:55, отстав от графика на 25 минут.

Бишкек прибудет в 10:59 с опозданием на полчаса.

Хургада, ожидавшаяся в 10:50, прибудет только в 15:55.

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково 4 декабря 2025

По вылетам зафиксированы следующие изменения:

Москва — вылет перенесен на 13:25 вместо 01:40 ночи.

Нарьян-Мар — задержка с 07:20 до 09:00.

Иваново — задержка более чем на час, новый вылет в 08:40.

Ош — рейс отменен (планировался на 19:40).

Худжанд — рейс отменен (также на 19:40).

По вылетам на этот момент это все основные изменения.

Ранее фиксировались задержки рейсов из Самары, Хургады, Салехарда, Москвы, Белграда, Омска, Екатеринбурга, Кургана, Перми, Тюмени, Челябинска, Оренбурга, Новокузнецка.

Актуальные задержки по вылетам на сейчас:

Екатеринбург — задержка около 40 минут, прилет в 08:40.

Москва — прибытие в 09:06 вместо 08:40.

Новосибирск — задержан до 09:20 (порядка 40 минут).

Сургут — прилет в 09:55 (задержка около получаса).

Омск — посадка в 10:20 (плюс 40 минут).

Москва — вечерний рейс прибудет в 21:50 вместо 21:30.

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 4 декабря 2025

Вылеты

Сочи — рейс задержан.

Ставрополь — вылет перенесен на 09:00 вместо 07:40.

Пхукет — вылет перенесен с 20:30 на 13:09 5 декабря.

Прилеты