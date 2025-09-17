Как задать вопрос Владимиру Путину на Прямую линию

Президент России Владимир Путин дал распоряжение приступить к подготовке к проведению ежегодной Прямой линии с гражданами. Путин пояснил, что открытый диалог с гражданами позволяет оперативно выявлять актуальные проблемы и реагировать на запросы общества.
Предыдущая Прямая линия с Владимиром Путиным прошла в декабре 2024 года. Тогда глава государства ответил на ключевые вопросы граждан, касающиеся разных сфер жизни россиян. О том, как задать вопрос Путину в этом году — в материале URA.RU.
Оставить обращение через сайт
Жители России могут оставить свои обращения президенту страны через специальный сайт moskva-putinu.ru. На портале граждане могут задать интересующие их вопросы и высказать предложения как в текстовой форме, так и в формате видео. Для отправки обращения необходимо пройти простую регистрацию на сайте — указать свой номер телефона или авторизоваться с помощью социальных сетей «ВКонтакте» либо «Одноклассники».
Записать обращение через приложение
Записать обращение к президенту России можно через бесплатное мобильное приложение «Москва-Путину». В приложении пользователи могут направлять свои вопросы в текстовом или видеоформате, а также следить за прямой трансляцией мероприятия. Все обращения попадают в единую систему обработки и будут рассмотрены организаторами прямой линии.
Позвонить по телефону
Россияне могут задать вопросы Владимиру Путину, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40. Звонки принимаются круглосуточно из любой точки страны.
Обработка обращений проводится в автоматическом режиме: граждане могут не только задать вопрос, но и оставить контактную информацию для обратной связи. Специалисты принимают заявки, фиксируют темы обращений и передают их модераторам для дальнейшего отбора.
Отправить SMS-сообщение
Граждане России могут отправлять свои вопросы по важным социальным и административным темам через SMS-сообщения на короткий номер 0-40-40. Сервис работает круглосуточно и доступен для всех абонентов российских операторов мобильной связи. Пользование услугой бесплатное, но существует ограничение по количеству знаков в одном сообщении.
Ответы поступают в виде обратного SMS либо по телефону, если гражданин оставил соответствующую просьбу. Размер одного сообщения ограничен техническими параметрами операторов связи, поэтому при необходимости можно отправить несколько SMS подряд.
