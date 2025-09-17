Как задать вопрос Владимиру Путину на Прямую линию

Путин проведет Прямую линию с гражданами

17 сентября 2025 в 20:20 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Прямая линия позволяет выявлять актуальные проблемы Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин дал распоряжение приступить к подготовке к проведению ежегодной Прямой линии с гражданами. Путин пояснил, что открытый диалог с гражданами позволяет оперативно выявлять актуальные проблемы и реагировать на запросы общества. Предыдущая Прямая линия с Владимиром Путиным прошла в декабре 2024 года. Тогда глава государства ответил на ключевые вопросы граждан, касающиеся разных сфер жизни россиян. О том, как задать вопрос Путину в этом году — в материале URA.RU. Оставить обращение через сайт Жители России могут оставить свои обращения президенту страны через специальный сайт moskva-putinu.ru. На портале граждане могут задать интересующие их вопросы и высказать предложения как в текстовой форме, так и в формате видео. Для отправки обращения необходимо пройти простую регистрацию на сайте — указать свой номер телефона или авторизоваться с помощью социальных сетей «ВКонтакте» либо «Одноклассники». Записать обращение через приложение Записать обращение к президенту России можно через бесплатное мобильное приложение «Москва-Путину». В приложении пользователи могут направлять свои вопросы в текстовом или видеоформате, а также следить за прямой трансляцией мероприятия. Все обращения попадают в единую систему обработки и будут рассмотрены организаторами прямой линии. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Путин поручил готовиться к Прямой линии: вспоминаем о чем президент говорил на прошлогоднем мероприятии Позвонить по телефону Россияне могут задать вопросы Владимиру Путину, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40. Звонки принимаются круглосуточно из любой точки страны. Обработка обращений проводится в автоматическом режиме: граждане могут не только задать вопрос, но и оставить контактную информацию для обратной связи. Специалисты принимают заявки, фиксируют темы обращений и передают их модераторам для дальнейшего отбора. Отправить SMS-сообщение Граждане России могут отправлять свои вопросы по важным социальным и административным темам через SMS-сообщения на короткий номер 0-40-40. Сервис работает круглосуточно и доступен для всех абонентов российских операторов мобильной связи. Пользование услугой бесплатное, но существует ограничение по количеству знаков в одном сообщении. Ответы поступают в виде обратного SMS либо по телефону, если гражданин оставил соответствующую просьбу. Размер одного сообщения ограничен техническими параметрами операторов связи, поэтому при необходимости можно отправить несколько SMS подряд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин дал распоряжение приступить к подготовке к проведению ежегодной Прямой линии с гражданами. Путин пояснил, что открытый диалог с гражданами позволяет оперативно выявлять актуальные проблемы и реагировать на запросы общества. Предыдущая Прямая линия с Владимиром Путиным прошла в декабре 2024 года. Тогда глава государства ответил на ключевые вопросы граждан, касающиеся разных сфер жизни россиян. О том, как задать вопрос Путину в этом году — в материале URA.RU. Оставить обращение через сайт Жители России могут оставить свои обращения президенту страны через специальный сайт moskva-putinu.ru. На портале граждане могут задать интересующие их вопросы и высказать предложения как в текстовой форме, так и в формате видео. Для отправки обращения необходимо пройти простую регистрацию на сайте — указать свой номер телефона или авторизоваться с помощью социальных сетей «ВКонтакте» либо «Одноклассники». Записать обращение через приложение Записать обращение к президенту России можно через бесплатное мобильное приложение «Москва-Путину». В приложении пользователи могут направлять свои вопросы в текстовом или видеоформате, а также следить за прямой трансляцией мероприятия. Все обращения попадают в единую систему обработки и будут рассмотрены организаторами прямой линии. Позвонить по телефону Россияне могут задать вопросы Владимиру Путину, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40. Звонки принимаются круглосуточно из любой точки страны. Обработка обращений проводится в автоматическом режиме: граждане могут не только задать вопрос, но и оставить контактную информацию для обратной связи. Специалисты принимают заявки, фиксируют темы обращений и передают их модераторам для дальнейшего отбора. Отправить SMS-сообщение Граждане России могут отправлять свои вопросы по важным социальным и административным темам через SMS-сообщения на короткий номер 0-40-40. Сервис работает круглосуточно и доступен для всех абонентов российских операторов мобильной связи. Пользование услугой бесплатное, но существует ограничение по количеству знаков в одном сообщении. Ответы поступают в виде обратного SMS либо по телефону, если гражданин оставил соответствующую просьбу. Размер одного сообщения ограничен техническими параметрами операторов связи, поэтому при необходимости можно отправить несколько SMS подряд.