Макрон предложил ввести мораторий на удары по Украине зимой

Усилия могут быть объединены для создания моратория в кратчайшие сроки, заявил Макрон Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой ввести мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины этой зимой. Об этом он заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», — заявил Макрон. Трансляция встречи велась на YouTube. К тому же президент Франции выразил надежду, что Китай сможет поспособствовать и объединить усилия с Европой.