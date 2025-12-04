Макрон предложил ввести мораторий на удары по Украине зимой
Усилия могут быть объединены для создания моратория в кратчайшие сроки, заявил Макрон
Фото: Официальный сайт Европарламента
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой ввести мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины этой зимой. Об этом он заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», — заявил Макрон. Трансляция встречи велась на YouTube. К тому же президент Франции выразил надежду, что Китай сможет поспособствовать и объединить усилия с Европой.
Это может быть связано с проблемами отопления на Украине. Ранее местные власти предприняли шаги для максимально возможного сдвига начала отопительного сезона из ‑за дефицита запасов газа. Как сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, органам местного самоуправления были даны рекомендации сократить потребление топлива и отложить включение систем отопления в жилых домах.
