Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс освобождения Донбасса и Новороссии является неизбежным и, по его словам, будет доведен до конца либо военным путем, либо с использованием других инструментов. Глава государства напомнил, что Россия предлагала Украине отвести вооруженные силы из Донбасса и не прибегать к началу боевых действий, однако Киев, по утверждению Путина, сделал выбор в пользу военного сценария. Об этом он сообщил в интервью изданию India Today.