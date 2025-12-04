Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию

04 декабря 2025 в 11:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что процесс освобождения Донбасса и Новороссии является неизбежным и, по его словам, будет доведен до конца либо военным путем, либо с использованием других инструментов. Глава государства напомнил, что Россия предлагала Украине отвести вооруженные силы из Донбасса и не прибегать к началу боевых действий, однако Киев, по утверждению Путина, сделал выбор в пользу военного сценария. Об этом он сообщил в интервью изданию India Today.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал