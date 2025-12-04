РБК: Роскомнадзор усилил блокировки VPN в России

«Роскомнадзор начал блокировать еще три протокола VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP. Протоколов существуют десятки, без них не может работать ни один VPN», — указано в материале РБК. Издание приводит слова экспертов. Отмечается, что эти протоколы стали использоваться для доступа к запрещенным в России ресурсам.

Ранее эксперты опровергали появившиеся в соцсетях слухи о массовом отключении домашнего интернета за использование VPN, подчеркивая, что само по себе применение таких сервисов не запрещено и провайдеры не могут блокировать доступ только по этому основанию. Ограничения, по их словам, вводит Роскомнадзор точечно в целях защиты Рунета: к осени 2025 года было заблокировано 258 VPN-сервисов, а с 1 сентября 2025 года использование VPN при совершении преступлений считается отягчающим обстоятельством.