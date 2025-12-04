Логотип РИА URA.RU
  Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

«Ведомости»: «человека Шойгу» в Госдуме могут сменить

Картаполов не смог ответить «Ведомостям», пойдет ли на выборы
04 декабря 2025 в 11:24
Новое руководство Минобороны может сменить своего представителя в Госдуме

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, считающегося «человеком Шойгу», вероятно, снова выдвинут на выборы от столичной региональной группы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к АП и партии власти.

«Пока ничего не могу сказать», — прокомментировал сам Картаполов, вопрос о своем участии в выборах и выборе региона. Его слова передает «Ведомости». Не исключается и возвращение на пост главы комитета экс-руководителя Владимира Шаманова, который также планирует баллотироваться.

«Картаполов мог бы избраться от другого региона, но пока такого решения нет, добавляет один из собеседников ˂...˃ Картаполов считается человеком бывшего руководителя военного ведомства — секретаря Совбеза Сергея Шойгу», — пишут ведомости.

Эксперты полагают, что окончательное решение по кандидатуре и месту в списке будет принято на федеральном уровне в рамках общей кадровой конфигурации. Вопрос о руководстве ключевым комитетом остается открытым на фоне возможных изменений.

