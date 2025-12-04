«Ведомости»: «человека Шойгу» в Госдуме могут сменить

Новое руководство Минобороны может сменить своего представителя в Госдуме Фото: Роман Наумов © URA.RU

Главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, считающегося «человеком Шойгу», вероятно, снова выдвинут на выборы от столичной региональной группы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к АП и партии власти.

«Пока ничего не могу сказать», — прокомментировал сам Картаполов, вопрос о своем участии в выборах и выборе региона. Его слова передает «Ведомости». Не исключается и возвращение на пост главы комитета экс-руководителя Владимира Шаманова, который также планирует баллотироваться.

«Картаполов мог бы избраться от другого региона, но пока такого решения нет, добавляет один из собеседников ˂...˃ Картаполов считается человеком бывшего руководителя военного ведомства — секретаря Совбеза Сергея Шойгу», — пишут ведомости.

