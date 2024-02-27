Курганский певец Жека рассказал, почему его считают шансонье

Певец Жека не относит свою музыку к жанру шансон

27 февраля 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Жека пояснил, что для него не имеет значение жанр музыки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский певец Евгений Григорьев, известный как Жека, рассказал, почему многие слушатели считают его музыку шансоном. Об этом он рассказал в интервью для программы «Частная жизнь». Музыкант также пояснил, что его стиль не совсем соответствует этому жанру. «Я нетипичный шансонье. В музыке, конечно, присутствуют баяны, саксофоны, но в то же время у меня очень мощная ритм-секция. Концертные выступления отличаются по энергетике от записи в студии. У нас „перерокнролленый“ шансон», — рассказал в интервью Григорьев. Музыкант также поделился, что его начали относить к шансону после того, как его композиции стали попадать в ротации радио, посвященные этому жанру. На определение стиля, рассказывает Григорьев, повлияли и различные премии за песни в жанре шансон. Сам же певец не дает своей музыке конкретного определения, называя себя просто автором-исполнителем. «Для меня жанр не важен. Его для себя определяют критики, поклонники. За столько лет моего творчества выросла армия слушателей, которые определяют мою музыку просто как Жека», — пояснил Григорьев. Ранее URA.RU писало, что курганский исполнитель песен в жанре шансон Евгений Григорьев (известный как Жека) принял участие в съемках шоу с ведущим Андреем Малаховым. По словам артиста, выпуск будет посвящен Международному женскому дню. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский певец Евгений Григорьев, известный как Жека, рассказал, почему многие слушатели считают его музыку шансоном. Об этом он рассказал в интервью для программы «Частная жизнь». Музыкант также пояснил, что его стиль не совсем соответствует этому жанру. «Я нетипичный шансонье. В музыке, конечно, присутствуют баяны, саксофоны, но в то же время у меня очень мощная ритм-секция. Концертные выступления отличаются по энергетике от записи в студии. У нас „перерокнролленый“ шансон», — рассказал в интервью Григорьев. Музыкант также поделился, что его начали относить к шансону после того, как его композиции стали попадать в ротации радио, посвященные этому жанру. На определение стиля, рассказывает Григорьев, повлияли и различные премии за песни в жанре шансон. Сам же певец не дает своей музыке конкретного определения, называя себя просто автором-исполнителем. «Для меня жанр не важен. Его для себя определяют критики, поклонники. За столько лет моего творчества выросла армия слушателей, которые определяют мою музыку просто как Жека», — пояснил Григорьев. Ранее URA.RU писало, что курганский исполнитель песен в жанре шансон Евгений Григорьев (известный как Жека) принял участие в съемках шоу с ведущим Андреем Малаховым. По словам артиста, выпуск будет посвящен Международному женскому дню.