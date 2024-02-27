Курганский певец Жека рассказал, почему его считают шансонье

Певец Жека не относит свою музыку к жанру шансон
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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, рок концерт, музыкальная группа, рок, рок группа
Жека пояснил, что для него не имеет значение жанр музыки Фото:

Курганский певец Евгений Григорьев, известный как Жека, рассказал, почему многие слушатели считают его музыку шансоном. Об этом он рассказал в интервью для программы «Частная жизнь». Музыкант также пояснил, что его стиль не совсем соответствует этому жанру.

«Я нетипичный шансонье. В музыке, конечно, присутствуют баяны, саксофоны, но в то же время у меня очень мощная ритм-секция. Концертные выступления отличаются по энергетике от записи в студии. У нас „перерокнролленый“ шансон», — рассказал в интервью Григорьев.

Музыкант также поделился, что его начали относить к шансону после того, как его композиции стали попадать в ротации радио, посвященные этому жанру. На определение стиля, рассказывает Григорьев, повлияли и различные премии за песни в жанре шансон. Сам же певец не дает своей музыке конкретного определения, называя себя просто автором-исполнителем. «Для меня жанр не важен. Его для себя определяют критики, поклонники. За столько лет моего творчества выросла армия слушателей, которые определяют мою музыку просто как Жека», — пояснил Григорьев.

Ранее URA.RU писало, что курганский исполнитель песен в жанре шансон Евгений Григорьев (известный как Жека) принял участие в съемках шоу с ведущим Андреем Малаховым. По словам артиста, выпуск будет посвящен Международному женскому дню.

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Курганский певец Евгений Григорьев, известный как Жека, рассказал, почему многие слушатели считают его музыку шансоном. Об этом он рассказал в интервью для программы «Частная жизнь». Музыкант также пояснил, что его стиль не совсем соответствует этому жанру. «Я нетипичный шансонье. В музыке, конечно, присутствуют баяны, саксофоны, но в то же время у меня очень мощная ритм-секция. Концертные выступления отличаются по энергетике от записи в студии. У нас „перерокнролленый“ шансон», — рассказал в интервью Григорьев. Музыкант также поделился, что его начали относить к шансону после того, как его композиции стали попадать в ротации радио, посвященные этому жанру. На определение стиля, рассказывает Григорьев, повлияли и различные премии за песни в жанре шансон. Сам же певец не дает своей музыке конкретного определения, называя себя просто автором-исполнителем. «Для меня жанр не важен. Его для себя определяют критики, поклонники. За столько лет моего творчества выросла армия слушателей, которые определяют мою музыку просто как Жека», — пояснил Григорьев. Ранее URA.RU писало, что курганский исполнитель песен в жанре шансон Евгений Григорьев (известный как Жека) принял участие в съемках шоу с ведущим Андреем Малаховым. По словам артиста, выпуск будет посвящен Международному женскому дню.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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