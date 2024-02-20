Курганский исполнитель песен в жанре шансон Евгений Григорьев (Жека) принял участие в сьемках шоу с ведущим Андреем Малаховым. По словам артиста, выпуск будет посвящен Международному женскому дню.
«Друзья, угадайте, где мы распеваемся перед съемками праздничной программы, посвященной 8 Марта? Тимур Ведерников и Григорий Костюк тоже знают эту песню», — спросил Евгений Григорье у своих подписчиков в telegram-канале.
Судя по оформлению студии, речь идет о передаче «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». С этим согласны многие поклонники таланта курганского шансонье, которые оставляли комментарии. На видео, прикрепленном к сообщению, звучит песня из мультфильма «Бременские музыканты».
В конце января Григорьев выпустил совместный трек с Катей Лазаревой под названием «Кареглазая». Композиция доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках.
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