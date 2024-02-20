20 февраля 2024

Шансонье Жека из Кургана снялся в шоу Малахова к 8 Марта. Видео

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Курганский шансонье исполнил несколько песен на федеральном канале Фото:
новость из сюжета
Курганцы на шоу «Привет, Андрей»

Курганский исполнитель песен в жанре шансон Евгений Григорьев (Жека) принял участие в сьемках шоу с ведущим Андреем Малаховым. По словам артиста, выпуск будет посвящен Международному женскому дню.

«Друзья, угадайте, где мы распеваемся перед съемками праздничной программы, посвященной 8 Марта? Тимур Ведерников и Григорий Костюк тоже знают эту песню», — спросил Евгений Григорье у своих подписчиков в telegram-канале.

Судя по оформлению студии, речь идет о передаче «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». С этим согласны многие поклонники таланта курганского шансонье, которые оставляли комментарии. На видео, прикрепленном к сообщению, звучит песня из мультфильма «Бременские музыканты».

В конце января Григорьев выпустил совместный трек с Катей Лазаревой под названием «Кареглазая». Композиция доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках.

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Курганский исполнитель песен в жанре шансон Евгений Григорьев (Жека) принял участие в сьемках шоу с ведущим Андреем Малаховым. По словам артиста, выпуск будет посвящен Международному женскому дню. «Друзья, угадайте, где мы распеваемся перед съемками праздничной программы, посвященной 8 Марта? Тимур Ведерников и Григорий Костюк тоже знают эту песню», — спросил Евгений Григорье у своих подписчиков в telegram-канале. Судя по оформлению студии, речь идет о передаче «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». С этим согласны многие поклонники таланта курганского шансонье, которые оставляли комментарии. На видео, прикрепленном к сообщению, звучит песня из мультфильма «Бременские музыканты». В конце января Григорьев выпустил совместный трек с Катей Лазаревой под названием «Кареглазая». Композиция доступна для прослушивания на всех музыкальных площадках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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