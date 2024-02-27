На Урал к 8 марта привезли цветов на пять миллионов долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цветы к 8 марта в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, досмотр, таможня, цветы, санитарный контроль
Сумма таможенных платежей за 900 тонн цветочной продукции составила 120 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

Почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью пять миллионов долларов привезли на Урал с начала года. Об этом URA.RU рассказал начальник уральского таможенного управления Алексей Фролов.

«Всего с начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 миллионов долларов», — рассказал Фролов. Также он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года стоимость доставленных цветов выросла на 35%, а количество на 29%.

Основная доля импорта приходится на гвоздики — почти 440 тонн, хризантемы — 190 тонн, розы — 120 тонн, тюльпаны — почти 63 тонны и акации 50 тонн. Логистика доставки цветов не изменилась. В тройке лидеров стран — поставщиков по прежнему Эквадор и Нидерланды.

Свежесрезанные бутоны доставляют на Урал с помощью авто и авиатранспорта. До 8 марта в регион прибудет еще одна партия цветочной продукции весом около 40 тонн.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью пять миллионов долларов привезли на Урал с начала года. Об этом URA.RU рассказал начальник уральского таможенного управления Алексей Фролов. «Всего с начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 миллионов долларов», — рассказал Фролов. Также он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года стоимость доставленных цветов выросла на 35%, а количество на 29%. Основная доля импорта приходится на гвоздики — почти 440 тонн, хризантемы — 190 тонн, розы — 120 тонн, тюльпаны — почти 63 тонны и акации 50 тонн. Логистика доставки цветов не изменилась. В тройке лидеров стран — поставщиков по прежнему Эквадор и Нидерланды. Свежесрезанные бутоны доставляют на Урал с помощью авто и авиатранспорта. До 8 марта в регион прибудет еще одна партия цветочной продукции весом около 40 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...