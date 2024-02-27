На Урал к 8 марта привезли цветов на пять миллионов долларов

27 февраля 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Сумма таможенных платежей за 900 тонн цветочной продукции составила 120 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью пять миллионов долларов привезли на Урал с начала года. Об этом URA.RU рассказал начальник уральского таможенного управления Алексей Фролов. «Всего с начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 миллионов долларов», — рассказал Фролов. Также он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года стоимость доставленных цветов выросла на 35%, а количество на 29%. Основная доля импорта приходится на гвоздики — почти 440 тонн, хризантемы — 190 тонн, розы — 120 тонн, тюльпаны — почти 63 тонны и акации 50 тонн. Логистика доставки цветов не изменилась. В тройке лидеров стран — поставщиков по прежнему Эквадор и Нидерланды. Свежесрезанные бутоны доставляют на Урал с помощью авто и авиатранспорта. До 8 марта в регион прибудет еще одна партия цветочной продукции весом около 40 тонн.

Почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью пять миллионов долларов привезли на Урал с начала года. Об этом URA.RU рассказал начальник уральского таможенного управления Алексей Фролов. «Всего с начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 миллионов долларов», — рассказал Фролов. Также он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года стоимость доставленных цветов выросла на 35%, а количество на 29%. Основная доля импорта приходится на гвоздики — почти 440 тонн, хризантемы — 190 тонн, розы — 120 тонн, тюльпаны — почти 63 тонны и акации 50 тонн. Логистика доставки цветов не изменилась. В тройке лидеров стран — поставщиков по прежнему Эквадор и Нидерланды. Свежесрезанные бутоны доставляют на Урал с помощью авто и авиатранспорта. До 8 марта в регион прибудет еще одна партия цветочной продукции весом около 40 тонн.