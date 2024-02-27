Шойгу заявил, что ВСУ потеряли почти полмиллиона человек с начала спецоперации

Шойгу: с начала СВО Украина потеряла 444 тысяч своих солдат

Сергей Шойгу отметил, что ВСУ потеряли 444 тысячи солдат с начала спецоперации РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

С начала спецоперации РФ Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 444 тысяч своих солдат. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

«С начала спецоперации РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 444 тысяч своих солдат», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. До этого президент Украины Владимир Зеленский в 12 раз занизил эту цифру, говоря о потерях ВСУ на фронте.