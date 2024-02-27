Шойгу заявил, что ВСУ потеряли почти полмиллиона человек с начала спецоперации

Шойгу: с начала СВО Украина потеряла 444 тысяч своих солдат
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей,  stock
Сергей Шойгу отметил, что ВСУ потеряли 444 тысячи солдат с начала спецоперации РФ Фото:

С начала спецоперации РФ Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 444 тысяч своих солдат. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

«С начала спецоперации РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 444 тысяч своих солдат», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. До этого президент Украины Владимир Зеленский в 12 раз занизил эту цифру, говоря о потерях ВСУ на фронте.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала спецоперации РФ Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 444 тысяч своих солдат. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу. «С начала спецоперации РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 444 тысяч своих солдат», — подчеркнул Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. До этого президент Украины Владимир Зеленский в 12 раз занизил эту цифру, говоря о потерях ВСУ на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...