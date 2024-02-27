Можно ли в Кургане найти стриптизера на 8 марта

В Кургане не нашлось мужчин-стриптизеров

27 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

В Курганской области пропали стриптизеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области не нашлось мужчин-стриптизеров. Специальные танцы жительницы могут заказать только из других городов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с данной сферой. «В Кургане нет никого, кто этим бы занимался. Нет ни предпринимателей, которые бы согласились вести такой бизнес, ни самих танцоров. По какой-то причине это не востребовано», — делится с URA.RU источник. Отмечается, что чаще всего танцоров приглашают поработать в Курган из Екатеринбурга. Там уже сформированная команда, которая ездит по городам. Однако такое удовольствие оказалось дорогостоящим, поскольку стоимость услуги почти доходит до 50 тысяч рублей за полчаса шоу. При этом, делится источник, для приезжих стриптизеров также нужно подготовить условия проживания, ибо некоторые просят снять жилье на один день для ночлега. Корреспондент URA.RU спросила экспертов из стриптиз-бара «Zажигалка» по поводу того, почему мужской стриптиз не так востребован по сравнению с женским. Журналисту ответили, что какая-либо региональная, в частности — курганская, специфика в этом вопросе не прослеживается. За пределами Москвы, отмечают эксперты, в целом довольно мало мужского стрипа. «Как нам видится, возможные причины: большая табуированность и меньший спрос. Обратная связь от многих гостей-девушек показывает, что женский стриптиз в целом принято считать более эстетичным шоу, чем стриптиз в исполнении мужчины», — пояснили URA.RU эксперты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области не нашлось мужчин-стриптизеров. Специальные танцы жительницы могут заказать только из других городов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с данной сферой. «В Кургане нет никого, кто этим бы занимался. Нет ни предпринимателей, которые бы согласились вести такой бизнес, ни самих танцоров. По какой-то причине это не востребовано», — делится с URA.RU источник. Отмечается, что чаще всего танцоров приглашают поработать в Курган из Екатеринбурга. Там уже сформированная команда, которая ездит по городам. Однако такое удовольствие оказалось дорогостоящим, поскольку стоимость услуги почти доходит до 50 тысяч рублей за полчаса шоу. При этом, делится источник, для приезжих стриптизеров также нужно подготовить условия проживания, ибо некоторые просят снять жилье на один день для ночлега. Корреспондент URA.RU спросила экспертов из стриптиз-бара «Zажигалка» по поводу того, почему мужской стриптиз не так востребован по сравнению с женским. Журналисту ответили, что какая-либо региональная, в частности — курганская, специфика в этом вопросе не прослеживается. За пределами Москвы, отмечают эксперты, в целом довольно мало мужского стрипа. «Как нам видится, возможные причины: большая табуированность и меньший спрос. Обратная связь от многих гостей-девушек показывает, что женский стриптиз в целом принято считать более эстетичным шоу, чем стриптиз в исполнении мужчины», — пояснили URA.RU эксперты.