Грузия отказалась открывать участки для голосования на выборах президента РФ

В Грузии не будут открыты участки для голосования на президентских выборах в России. Это связано с отсутствием дипломатических отношений между странами. Об этом заявили в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.
«В Грузии не откроют участки для голосования на выборах президента России. Из-за отсутствия дипломатических отношений между странами невозможно обеспечить их [участков] функционирование в стране», — подчеркнули в секции, передает РБК.
При этом отмечается, что в Армении будут организованы выборные участки. Они будут сформированы в Ереване и Гюмри.
Ближайшие участки, на которых смогут проголосовать россияне, находятся в Ереване и Гюмри. Также россияне смогут проголосовать, находясь на территории Турции. Президентские выборы в России пройдут в период с 15 по 17 марта. Китай также поддержал Россию в контексте президентских выборов.
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