Грузия отказалась открывать участки для голосования на выборах президента РФ

27 февраля 2024 в 22:37 Размер текста - 17 +

Грузия отказалась сформировывать участки для голосования на президентских выборах в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Грузии не будут открыты участки для голосования на президентских выборах в России. Это связано с отсутствием дипломатических отношений между странами. Об этом заявили в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. «В Грузии не откроют участки для голосования на выборах президента России. Из-за отсутствия дипломатических отношений между странами невозможно обеспечить их [участков] функционирование в стране», — подчеркнули в секции, передает РБК. При этом отмечается, что в Армении будут организованы выборные участки. Они будут сформированы в Ереване и Гюмри. Ближайшие участки, на которых смогут проголосовать россияне, находятся в Ереване и Гюмри. Также россияне смогут проголосовать, находясь на территории Турции. Президентские выборы в России пройдут в период с 15 по 17 марта. Китай также поддержал Россию в контексте президентских выборов.

В Грузии не будут открыты участки для голосования на президентских выборах в России. Это связано с отсутствием дипломатических отношений между странами. Об этом заявили в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. «В Грузии не откроют участки для голосования на выборах президента России. Из-за отсутствия дипломатических отношений между странами невозможно обеспечить их [участков] функционирование в стране», — подчеркнули в секции, передает РБК. При этом отмечается, что в Армении будут организованы выборные участки. Они будут сформированы в Ереване и Гюмри. Ближайшие участки, на которых смогут проголосовать россияне, находятся в Ереване и Гюмри. Также россияне смогут проголосовать, находясь на территории Турции. Президентские выборы в России пройдут в период с 15 по 17 марта. Китай также поддержал Россию в контексте президентских выборов.