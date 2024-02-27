Грузия отказалась открывать участки для голосования на выборах президента РФ

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Грузия отказалась сформировывать участки для голосования на президентских выборах в РФ Фото:
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В Грузии не будут открыты участки для голосования на президентских выборах в России. Это связано с отсутствием дипломатических отношений между странами. Об этом заявили в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

«В Грузии не откроют участки для голосования на выборах президента России. Из-за отсутствия дипломатических отношений между странами невозможно обеспечить их [участков] функционирование в стране», — подчеркнули в секции, передает РБК.

При этом отмечается, что в Армении будут организованы выборные участки. Они будут сформированы в Ереване и Гюмри.

Ближайшие участки, на которых смогут проголосовать россияне, находятся в Ереване и Гюмри. Также россияне смогут проголосовать, находясь на территории Турции. Президентские выборы в России пройдут в период с 15 по 17 марта. Китай также поддержал Россию в контексте президентских выборов.

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В Грузии не будут открыты участки для голосования на президентских выборах в России. Это связано с отсутствием дипломатических отношений между странами. Об этом заявили в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. «В Грузии не откроют участки для голосования на выборах президента России. Из-за отсутствия дипломатических отношений между странами невозможно обеспечить их [участков] функционирование в стране», — подчеркнули в секции, передает РБК. При этом отмечается, что в Армении будут организованы выборные участки. Они будут сформированы в Ереване и Гюмри. Ближайшие участки, на которых смогут проголосовать россияне, находятся в Ереване и Гюмри. Также россияне смогут проголосовать, находясь на территории Турции. Президентские выборы в России пройдут в период с 15 по 17 марта. Китай также поддержал Россию в контексте президентских выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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