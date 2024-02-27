Китай поддержал РФ в контексте президентских выборов

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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, топ, звездочка, выборы 2024, выборы президента россии
Китай поддержит президентские выборы в РФ, отметил Сунь Вэйдун Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун в разговоре с российским коллегой Андреем Руденко дал понять, что Китай твердо намерен поддержать Россию в контексте предстоящих президентских выборов в марте этого года. Об этом сообщают в российском международном ведомстве.

«Китайская сторона выразила твердую поддержку РФ в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства нашей страны в БРИКС», — подчеркнул Сунь Вэйдун. Его слова публикует МИД РФ на своем официальном сайте. Россия и Китай также обсудили дальнейшее партнерство на ближайший год. В том числе будут запланированы контакты представителей стран на высшем уровне.

КНР неоднократно выражала свою поддержку России, в том числе и в вопросе спецоперации на Украине. Недавно постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал призыв российского президента Владимира Путина в адрес Запада, чтобы те прекратили военную поддержку Украины.

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Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун в разговоре с российским коллегой Андреем Руденко дал понять, что Китай твердо намерен поддержать Россию в контексте предстоящих президентских выборов в марте этого года. Об этом сообщают в российском международном ведомстве. «Китайская сторона выразила твердую поддержку РФ в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства нашей страны в БРИКС», — подчеркнул Сунь Вэйдун. Его слова публикует МИД РФ на своем официальном сайте. Россия и Китай также обсудили дальнейшее партнерство на ближайший год. В том числе будут запланированы контакты представителей стран на высшем уровне. КНР неоднократно выражала свою поддержку России, в том числе и в вопросе спецоперации на Украине. Недавно постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал призыв российского президента Владимира Путина в адрес Запада, чтобы те прекратили военную поддержку Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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