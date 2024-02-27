Китай поддержал РФ в контексте президентских выборов

27 февраля 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Китай поддержит президентские выборы в РФ, отметил Сунь Вэйдун Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун в разговоре с российским коллегой Андреем Руденко дал понять, что Китай твердо намерен поддержать Россию в контексте предстоящих президентских выборов в марте этого года. Об этом сообщают в российском международном ведомстве. «Китайская сторона выразила твердую поддержку РФ в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства нашей страны в БРИКС», — подчеркнул Сунь Вэйдун. Его слова публикует МИД РФ на своем официальном сайте. Россия и Китай также обсудили дальнейшее партнерство на ближайший год. В том числе будут запланированы контакты представителей стран на высшем уровне. КНР неоднократно выражала свою поддержку России, в том числе и в вопросе спецоперации на Украине. Недавно постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал призыв российского президента Владимира Путина в адрес Запада, чтобы те прекратили военную поддержку Украины.

Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун в разговоре с российским коллегой Андреем Руденко дал понять, что Китай твердо намерен поддержать Россию в контексте предстоящих президентских выборов в марте этого года. Об этом сообщают в российском международном ведомстве. «Китайская сторона выразила твердую поддержку РФ в контексте предстоящих президентских выборов, а также текущего председательства нашей страны в БРИКС», — подчеркнул Сунь Вэйдун. Его слова публикует МИД РФ на своем официальном сайте. Россия и Китай также обсудили дальнейшее партнерство на ближайший год. В том числе будут запланированы контакты представителей стран на высшем уровне. КНР неоднократно выражала свою поддержку России, в том числе и в вопросе спецоперации на Украине. Недавно постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь поддержал призыв российского президента Владимира Путина в адрес Запада, чтобы те прекратили военную поддержку Украины.