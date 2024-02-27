В Москве заочно арестовали главаря воюющего за Украину «грузинского легиона»

Главарь «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили заочно арестован Басманным судом Москвы. Сообщается, что на него заведено дело о возбуждении ненависти или вражды.
«Мамулашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказали в суде РИА Новости. Там добавили, что мужчине вменяется возбуждение ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего.
Также указано, что Мамулашвили объявлен в федеральный и международный розыск. По данным следствия он вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях на Украине.
Ранее Мамулашвили, был объявлен в розыск МВД. Отмечается, что у него было предписание о привлечении к уголовной ответственности за вербовку и участие наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.
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