27 февраля 2024

В Москве заочно арестовали главаря воюющего за Украину «грузинского легиона»

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Главарь «грузинского легиона» объявлен в федеральный и международный розыск Фото:

Главарь «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили заочно арестован Басманным судом Москвы. Сообщается, что на него заведено дело о возбуждении ненависти или вражды.

«Мамулашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказали в суде РИА Новости. Там добавили, что мужчине вменяется возбуждение ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего.

Также указано, что Мамулашвили объявлен в федеральный и международный розыск. По данным следствия он вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях на Украине.

Ранее Мамулашвили, был объявлен в розыск МВД. Отмечается, что у него было предписание о привлечении к уголовной ответственности за вербовку и участие наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

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Главарь «Грузинского национального легиона» Ушанги Мамулашвили заочно арестован Басманным судом Москвы. Сообщается, что на него заведено дело о возбуждении ненависти или вражды. «Мамулашвили избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — рассказали в суде РИА Новости. Там добавили, что мужчине вменяется возбуждение ненависти или вражды по признакам расы, национальности и прочего. Также указано, что Мамулашвили объявлен в федеральный и международный розыск. По данным следствия он вербовал выходцев из Грузии для участия в боевых действиях на Украине. Ранее Мамулашвили, был объявлен в розыск МВД. Отмечается, что у него было предписание о привлечении к уголовной ответственности за вербовку и участие наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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