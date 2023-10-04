Глава грузинского легиона объявлен в розыск МВД РФ

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Ушанги Мамулашвили вербовал наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава «Грузинского национального легиона», участвующего в украинском конфликте, Ушанги Мамулашвили, объявлен в розыск по уголовному делу в России. Об этом стало известно из базы розыска МВД РФ.

«Мамулашвили Ушанги Зурабович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщает МВД. Отмечается, что у него есть предписание о привлечении к уголовной ответственности за вербовку и участие наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Точная статья, по которой ведется розыск, не указана.

Данные базы МВД РФ
Данные базы МВД РФ
Фото:

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Глава «Грузинского национального легиона», участвующего в украинском конфликте, Ушанги Мамулашвили, объявлен в розыск по уголовному делу в России. Об этом стало известно из базы розыска МВД РФ. «Мамулашвили Ушанги Зурабович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщает МВД. Отмечается, что у него есть предписание о привлечении к уголовной ответственности за вербовку и участие наемников в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Точная статья, по которой ведется розыск, не указана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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