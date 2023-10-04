Глава грузинского легиона объявлен в розыск МВД РФ

Ушанги Мамулашвили вербовал наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава «Грузинского национального легиона», участвующего в украинском конфликте, Ушанги Мамулашвили, объявлен в розыск по уголовному делу в России. Об этом стало известно из базы розыска МВД РФ.
«Мамулашвили Ушанги Зурабович. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», —
Данные базы МВД РФ
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