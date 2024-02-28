Солдаты ВСУ бежали, спасая свои жизни, из поселка Ласточкино (ДНР) под натиском российской группировки «Центр». Этот момент снял беспилотник, а кадрами с URA.RU поделилось Минобороны.
На видео заметны военнослужащие ВСУ, которые оставляют свои позиции под натиском штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Действие происходит в Ласточкино Донецкой Народной Республики — поселке, где закрепились российские военные силы и откуда продолжают вести наступление.
«При уходе противник применял по населенному пункту реактивные системы залпового огня „Град“, а также танки, минометы, кассетные и фосфорные боеприпасы, хотя они и запрещены Женевской конвенцией. Сами видите: все разрушено, потому что противник жестко огрызался. Они понимали, что не удержат позиции и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам», — рассказал замкомандира бригады с позывным «Елисей».
Он показал на машину, брошенную украинскими военными. На ней красуется надпись: «Батька наш Бандера». «Они до сих пор исповедуют фашизм, они его чтят. У них своя идея фашизма», — добавил боец.
В Минобороны добавили, что на данном этапе подразделения ВСУ пытаются вести обстрелы Ласточкино с помощью дальнобойной артиллерии и применяют дроны-камикадзе. В ближайшее время к работе по ликвидации минной опасности и уничтожению взрывоопасных предметов в поселке приступят отряды российских саперов.
Группировка войск «Центр» с начала СВО на Украине смогла максимально освободить от украинских националистов территории ДНР и ЛНР и создать условия для дальнейших успешных наступательных действий. Ею руководит генерал-полковник Андрей Мордвичев — новый командующий войсками Центрального военного округа.
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