Беспилотник снял бегство ВСУ из поселка Ласточкино под натиском группы «Центр». Видео

28 февраля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ бежали из Ласточкино, бросая технику (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ бежали, спасая свои жизни, из поселка Ласточкино (ДНР) под натиском российской группировки «Центр». Этот момент снял беспилотник, а кадрами с URA.RU поделилось Минобороны. На видео заметны военнослужащие ВСУ, которые оставляют свои позиции под натиском штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Действие происходит в Ласточкино Донецкой Народной Республики — поселке, где закрепились российские военные силы и откуда продолжают вести наступление. «При уходе противник применял по населенному пункту реактивные системы залпового огня „Град“, а также танки, минометы, кассетные и фосфорные боеприпасы, хотя они и запрещены Женевской конвенцией. Сами видите: все разрушено, потому что противник жестко огрызался. Они понимали, что не удержат позиции и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам», — рассказал замкомандира бригады с позывным «Елисей». Он показал на машину, брошенную украинскими военными. На ней красуется надпись: «Батька наш Бандера». «Они до сих пор исповедуют фашизм, они его чтят. У них своя идея фашизма», — добавил боец. В Минобороны добавили, что на данном этапе подразделения ВСУ пытаются вести обстрелы Ласточкино с помощью дальнобойной артиллерии и применяют дроны-камикадзе. В ближайшее время к работе по ликвидации минной опасности и уничтожению взрывоопасных предметов в поселке приступят отряды российских саперов. Группировка войск «Центр» с начала СВО на Украине смогла максимально освободить от украинских националистов территории ДНР и ЛНР и создать условия для дальнейших успешных наступательных действий. Ею руководит генерал-полковник Андрей Мордвичев — новый командующий войсками Центрального военного округа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Солдаты ВСУ бежали, спасая свои жизни, из поселка Ласточкино (ДНР) под натиском российской группировки «Центр». Этот момент снял беспилотник, а кадрами с URA.RU поделилось Минобороны. На видео заметны военнослужащие ВСУ, которые оставляют свои позиции под натиском штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Действие происходит в Ласточкино Донецкой Народной Республики — поселке, где закрепились российские военные силы и откуда продолжают вести наступление. «При уходе противник применял по населенному пункту реактивные системы залпового огня „Град“, а также танки, минометы, кассетные и фосфорные боеприпасы, хотя они и запрещены Женевской конвенцией. Сами видите: все разрушено, потому что противник жестко огрызался. Они понимали, что не удержат позиции и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам», — рассказал замкомандира бригады с позывным «Елисей». Он показал на машину, брошенную украинскими военными. На ней красуется надпись: «Батька наш Бандера». «Они до сих пор исповедуют фашизм, они его чтят. У них своя идея фашизма», — добавил боец. В Минобороны добавили, что на данном этапе подразделения ВСУ пытаются вести обстрелы Ласточкино с помощью дальнобойной артиллерии и применяют дроны-камикадзе. В ближайшее время к работе по ликвидации минной опасности и уничтожению взрывоопасных предметов в поселке приступят отряды российских саперов. Группировка войск «Центр» с начала СВО на Украине смогла максимально освободить от украинских националистов территории ДНР и ЛНР и создать условия для дальнейших успешных наступательных действий. Ею руководит генерал-полковник Андрей Мордвичев — новый командующий войсками Центрального военного округа.